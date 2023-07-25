5 Pantai Selatan dengan Pemandangan Cantik Istimewa, Siap Manjakan Wisatawan

DERETAN pantai selatan Jawa dikenal dengan panorama alamnya yang memukau. Selain keindahannya, pantai selatan juga menyimpan cerita mitos yang membuatnya lebih menarik untuk dikunjungi.

Beberapa di antaranya sudah terkenal, karena keindahan alam memukau. Dilansir dari berbagai sumber, berikut rekomendasi 5 pantai selatan yang bisa Anda kunjungi saat hari libur tiba;

1. Pantai Plengkung

Pantai Plengkung, atau lebih dikenal dengan nama G-Land, adalah pantai yang terletak dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Pantai surganya para peselancar ini terletak di dalam Taman Nasional Alas Purwo. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pantai selancar terbaik di dunia.

Pantai Plengkung (Foto: IG/@sheviolita_)

Pantai Plengkung mendapat julukan 'Seven Giant Waves Wonder', di mana ombaknya bisa menggulung hingga tujuh gulungan dengan tinggi mencapai lebih dari enam meter.

Bagi yang tidak bisa berselancar, Anda juga bisa menikmati keindahan lainnya di Pantai Plengkung ini.

Terdapat pasir pantai putih yang halus, hamparan laut biru yang luas, bebatuan karang dengan konfigurasi unik, serta pepohonan hijau. Perpaduan itu menjadikan G-Land pemandangan alam yang eksotis.

Pantai Menganti (Foto: IG/@mengantikebumen)

2. Pantai Menganti

Bagi Anda yang liburan ke Kebumen Jawa Tengah, bisa mampir ke Pantai Menganti. Pantai selatan satu ini, disebut-sebut keindahan dan pemandangannya hampir serupa dengan di Uluwatu Bali.

Pantai ini terdiri dari hamparan pasir putih dengan tebing karst di sekitarnya. Anda dapat beristirahat sejenak menghirup udara segar sambil menikmati indahnya perbukitan hijau yang menawan.

Terlebih setelah macet-macetan di perjalan, perasaan Anda akan terobati dengan menikmati pemandangan di Pantai Menganti ini.