HOME WOMEN TRAVEL

Bukan Setan, tapi Kenapa Dinamakan Tasmania Devil?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |14:00 WIB
Bukan Setan, tapi Kenapa Dinamakan Tasmania Devil?
Tasmania Devil (Foto: San Diego Zoo Animals & Plants)
TASMANIA Devil atau Setan Tasmania bukan makhluk halus menyeramkan, melainkan hewan marsupialia karnivora di Tasmania, Australia. Binatang ini disebut-sebut sebagai genus Sarcophilus terakhir yang masih bertahan.

Sifat Tasmania Devil ini dikenal sangat agresif. Meskipun begitu, hewan ini juga terbilang pemalu, kecuali saat mendapat serangan.

Tapi, pernahkah terpikir kenapa dinamakan Tasmania Devil?

Asal muasal penyebutan Tasmania Devil atau Setan Tasmania ini muncul dari pemukiman awal Eropa.

Mengutip dari laman Department of Natural Resources and Environment Tasmania, kala itu penduduk Eropa mendengar adanya jeritan , batuk, dan geraman misterius.

 

Mereka lantas menyelidiki ke arah semak-semak. Di sana lah penduduk menemukan hewan berwujud seperti anjing namun telinganya merah.

Rahang hewan itu juga lebar dengan gigi besar nan tajam. Alhasil, penduduk menyebutnya The Devil.

Adapun orang Aborigin sendiri punya beberapa nama unik untuk Tasmania Devil. Satu di antara mereka memanggil dengan sebutan Purinina.

Halaman:
1 2
      
