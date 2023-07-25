Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Simak! Fakta Unik yang Bikin Capybara Mudah Bergaul dan Banyak Teman

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:50 WIB
Capybara bersama anak monyet. (Foto: Caters)
A
A
A

CAPYBARA atau kapibara dikenal sebagai hewan yang supel dan ramah. Berteman dengan siapa saja mulai dari buaya, anjing, monyet, sampai manusia. Ada beberapa faktor yang bikin herbivora itu mudah bergaul dan beradaptasi.

Capybara termasuk hewan pengerat terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Karena mudah ramah dan hidup bergaul dengan binatang lain, capybara dijuluki sebagai 'Mas Bro' oleh netizen Indonesia.

 BACA JUGA:

Mengutip dari Pawsgeek.com, capybara memiliki kecerdasan dan keingintahuan yang membuat mereka dapat beradaptasi dengan baik. Pada awalnya, capybara akan merasa malu.

Namun ketika capybara mulai merasa nyaman dengan lingkungannya, capybara akan menjadi sangat ramah dan baik untuk dipelihara.

 

Capybara memiliki beberapa adaptasi fisiologi yang membuatnya dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan menjadikannya hewan sosial.

 BACA JUGA:

Di antara adaptasi fisiologis yang capybara punya adalah posisi mata mereka yang berada di sisi kepala. Dengan demikian, capybara memiliki penglihatan tepi yang lebih baik. Hal ini akan memungkinkan capybara mendeteksi ancaman dan perubahan yang ada disekitar mereka.

Telinga capybara yang besar dan sensitif membuat mereka menangkap suara di sekitar dan mengingatkan mereka akan bahaya. Gigi yang lebar dan rata sempurna untuk mengunyah makanan membantu mereka untuk saling membentuk ikatan dengan capybara lain saat makan.

Halaman:
1 2
      
