Sandiaga Berharap Investasi Pengembangan 5 DPSP Berdampak Langsung pada Kesajahteraan Masyarakat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap investasi yang sedang berjalan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Hingga saat ini sudah ada sejumlah proyek investasi yang on going di 5 DPSP," ujarnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2023.

Misalnya pembangunan Hotel Labersa Kaldera Resort di Danau Toba, Sumatera Utara dengan nilai investasi Rp600 miliar. Kemudian rencana pembangunan Hotel Marriott di Likupang, Minahasa Utara dengan perkiraan nilai investasi Rp1,5 triliun.

Lalu rencana pembangunan Hotel Westin di Kota Manado dengan perkiraan investasi Rp2 triliun, dan Vasa Hotel Manado di Kota Manado dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp1 triliun. Selanjutnya sejumlah proyek pengembangan wisata Labuan Bajo.

Sandiaga mendorong agar konsep pariwisata hijau terus berjalan.

Sandiaga menuturkan, berdasarkan data realisasi investasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2021-2023 Triwulan I yang diolah oleh Kemenparekraf, DPSP dengan realisasi investasi tertinggi berada di kawasan Mandalika (Nusa Tenggara Barat) dengan nilai realisasi sebesar 541,2 juta dolar AS.

Kemudian untuk DPSP dengan realisasi investasi terendah adalah Danau Toba (Sumatera Utara) dengan nilai realisasi sebesar 55,16 juta dolar AS.