HOME WOMEN TRAVEL

Catat! Tips Agar Milenial dan Gen Z Tertarik Berwisata ke Museum

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |00:04 WIB
Catat! Tips Agar Milenial dan Gen Z Tertarik Berwisata ke Museum
Museum MoJA di kawasan GBK, Jakarta. (Foto: MPI/Yulianto)
A
A
A

MUSEUM bukan sekadar tempat wisata, tapi juga gudang ilmu pengetahuan. Berkunjung ke museum, traveler berkesempatan menggali apa saja dari isi koleksi museum tersebut. Mulai dari barang bersejarah, karya seni, fosil, hingga koleksi berharga lainnya.

Namun, di Indonesia museum sering kali dianggap sebagai tempat yang membosankan dan kurang menarik. Apalagi untuk generasi muda milenial khususnya gen Z yang jauh lebih memilih ke tempat hiburan lain.

Manajer Partisipasi Internasional dan Domestik Museum Nasional Australia, Nadya Sinyutina dalam sebuah kegiatan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, mengatakan bahwa perlu menumbuhkan minat anak muda untuk berkunjung museum.

 BACA JUGA:

Nadya berbagi tips agar para milenial dan gen Z suka ke museum sebagai berikut :

1. Cari Tahu Minat Anak Muda

Nadya mengatakan, cara pertama untuk menggaet minat anak muda untuk berkunjung ke museum ialah mengetahui minat dari anak muda itu sendiri.

Ia mengatakan, penting bagi pengelola museum untuk melakukan research terlebih dahulu agar bisa mengetahui hal yang sebenarnya tengah digandrungi oleh generasi muda.

 

“Bila kamu ingin membuat museum lebih menarik untuk milenial, tanya mereka. Berbincang lah dengan mereka soal apa yang anak muda sukai untuk membuat museum itu lebih menarik,” kata Nadya.

 BACA JUGA:

2. Gunakan Sosial Media

Kemudian menggunakan sosial media. Bukan rahasia lagi bila sosial media merupakan platform yang sering digunakan oleh anak muda.

Nadya mengatakan, membuat konten menarik mengenai museum lewat sosial media bisa menambah minat anak muda.

“Banyak sekarang museum yang bisa ditemukan melalui TikTok atau sosial media lainnya seperti Instagram,” jelas Nadya.

Halaman:
1 2
      
