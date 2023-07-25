Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Barang Wajib Dibawa Solo Traveler, Cek Dulu sebelum Bepergian!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:03 WIB
5 Barang Wajib Dibawa Solo Traveler, Cek Dulu sebelum Bepergian!
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

BAGI Anda yang belum pernah melakukan solo traveling, dan ingin mencobanya penting untuk mengetahui beberapa barang yang harus disiapkan untuk menunjang perjalananmu.

Melakukan perjalanan seorang diri, identik dengan membawa barang seminimal dan sesimpel mungkin.

Oleh karena itu, penting untuk punya beberapa barang berikut ini sebelum Anda bepergian jauh.

1. Backpack waterproof

Barang yang satu ini sangat penting dibawa ketika solo traveling. Bentuknya yang mudah dilipat, dan ringan tidak memakan banyak ruang di dalam tas.

Backpack waterproof punya banyak fungsi, dan kegunaan karena punya sifat anti air, debu, dan ruang penyimpanannya yang cukup besar.

Infografis Kebiasaan Buruk Traveling

2. Kotak P3K sederhana

Meskipun kondisi badan prima saat memulai perjalanan, penting untuk membawa kotak P3K sederhana yang dapat dibawa ke manapun.

Isi dari kotak P3K sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau obat-obatan khusus atas kondisi yang kerap dirasakan.

3. Jaket bahan parasut

Cuaca dingin menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan saat melakukan perjalan. Dengan ruang tas yang minimalis, jaket dengan bahan parasut menggunakan ruang yang minim, ringan, tahan udara dingin, dan pastinya anti air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement