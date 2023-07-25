5 Barang Wajib Dibawa Solo Traveler, Cek Dulu sebelum Bepergian!

BAGI Anda yang belum pernah melakukan solo traveling, dan ingin mencobanya penting untuk mengetahui beberapa barang yang harus disiapkan untuk menunjang perjalananmu.

Melakukan perjalanan seorang diri, identik dengan membawa barang seminimal dan sesimpel mungkin.

Oleh karena itu, penting untuk punya beberapa barang berikut ini sebelum Anda bepergian jauh.

1. Backpack waterproof

Barang yang satu ini sangat penting dibawa ketika solo traveling. Bentuknya yang mudah dilipat, dan ringan tidak memakan banyak ruang di dalam tas.

Backpack waterproof punya banyak fungsi, dan kegunaan karena punya sifat anti air, debu, dan ruang penyimpanannya yang cukup besar.

2. Kotak P3K sederhana

Meskipun kondisi badan prima saat memulai perjalanan, penting untuk membawa kotak P3K sederhana yang dapat dibawa ke manapun.

Isi dari kotak P3K sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau obat-obatan khusus atas kondisi yang kerap dirasakan.

3. Jaket bahan parasut

Cuaca dingin menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan saat melakukan perjalan. Dengan ruang tas yang minimalis, jaket dengan bahan parasut menggunakan ruang yang minim, ringan, tahan udara dingin, dan pastinya anti air.