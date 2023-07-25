Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Transaksi di Mister Aladin Pakai Debit BNI Yuk, Bisa Dapat Diskon s.d Rp200 Ribu untuk Hotel dan Pesawat Lho!

Rizka Diputra , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |10:29 WIB
Transaksi di Mister Aladin Pakai Debit BNI Yuk, Bisa Dapat Diskon s.d Rp200 Ribu untuk Hotel dan Pesawat Lho!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

HORE, akhirnya gajian tiba! Saatnya liburan sebagai bentuk self reward untuk Anda karena sudah bekerja keras selama ini.

Segera wujudkan wishlist Anda yang belum tersampaikan karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan.

Ke mana pun liburan Anda, pesan tiket pesawat dan hotelnya tetap di Mister Aladin ya! Soalnya, lagi ada diskon hingga Rp200.000 spesial bagi pengguna kartu debit BNI. Bagi yang belum punya, yuk segera buat dan nikmati diskonnya!

Menariknya, promo ini berlaku untuk seluruh rute penerbangan domestik dan juga semua hotel yang tersedia di Mister Aladin.

Makanya, buruan deh rencanakan perjalanan Anda dan booking segera karena promonya terbatas!

Ajak juga orang terdekat Anda ya, supaya liburannya jadi makin seru dan berkesan! Ciptakan momen-momen tak terlupakan selama Anda berlibur supaya bisa menjadi kenangan indah di kemudian hari.

