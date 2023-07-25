Mengenal Ma'palao, Ritual Unik Goyangkan Peti Jenazah Khas Suku Toraja

INDONESIA merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa dengan adat istiadatnya masing-masing. Salah satu suku yang memiliki adat istiadat unit tersebut adalah Toraja.

Toraja merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi, Toraja terkenal dengan berbagai upacara adatnya, termasuk upacara pemakamannya yang disebut dengan Rambu Solo.

Rambu Solo merupakan rangkaian upacara pemakaman khas Suku Toraja yang biasanya baru boleh dilangsungkan saat melewati tengah hari hingga matahari mulai terbenam yang melambangkan rasa duka atas kematian dan pemakaman manusia.

Salah satu rangkaian upacara Rambu Solo yang paling unik adalah Ma'palao. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Ma'palao ialah prosesi menurunkan jenazah dari rumah Tongkonan menuju tempat pemakaman yang ditandai dengan arak-arakan besar.

Ritual Ma'palao (Foto: Instagram/@arisdaeng)

Ritual Ma'palao ini bertujuan memberi informasi kepada masyarakat bahwa ada kabar duka di lingkungan tempat tinggal mereka.

Dalam ritual Ma'palao ini, para laki-laki bertugas mengangkat peti dan para wanita berbaris di depan peti sambil mengangkat kain berwarna merah.

Jenazah dalam peti kemudian diarak berkeliling kampung atau lapangan tempat dilangsungkannya upacara pemakaman sebanyak tiga kali. Saat diarak mengelilingi kampung, peti jenazah ini digoyang-goyangkan.