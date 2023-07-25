Dukung Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara 55 Hari Nonstop, Sandiaga: Pasti Banyak Tantangan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh kegiatan Tim Dayung Jelajah Nusantara (DJN) oleh Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung (Wanadri) yang akan berlangsung pada Agustus - September 2023 mendatang.

“Saya sangat mengapresiasi, dan Wanadri sekali lagi menorehkan prestasi untuk negeri. 55 hari non-stop setiap hari 30 kilometer, pasti banyak tantangannya,” ujar Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno di gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Untuk menyukseskan kegiatan ekspedisi tersebut, Sandiaga Uno turut mengundang masyarakat sekitar Flores, untuk menyambut kedatangan tim ekspedisi yang akan memulai mengarungi laut Nusantara dari Flores, bertajuk 'Flores Sea Kayak Expedition'.

Tak sendirian, Wanadri berkolaborasi dengan Komunitas Budaya Rumah Nusantara dalam melakukan ekspedisi ini.

Di samping itu, Sandiaga juga melibatkan masyarakat sekitar untuk menciptakan konten-konten kreatif untuk mempromosikan Flores sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas.

Selain hal-hal di atas, ia kembali menyebut upaya lainnya dalam kegiatan ekspedisi dengan menjalin badan otoritas setempat.

“Kita aktivasi badan otoritas di sana untuk menyinergikan aktivitas dari Jelajah Dayung Nusantara dengan kegiatan-kegiatan di titik-titik mereka menginap selama 55 hari,” ujar Sandiaga.