Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dukung Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara 55 Hari Nonstop, Sandiaga: Pasti Banyak Tantangan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:03 WIB
Dukung Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara 55 Hari Nonstop, Sandiaga: Pasti Banyak Tantangan
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh kegiatan Tim Dayung Jelajah Nusantara (DJN) oleh Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung (Wanadri) yang akan berlangsung pada Agustus - September 2023 mendatang.

“Saya sangat mengapresiasi, dan Wanadri sekali lagi menorehkan prestasi untuk negeri. 55 hari non-stop setiap hari 30 kilometer, pasti banyak tantangannya,” ujar Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno di gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Untuk menyukseskan kegiatan ekspedisi tersebut, Sandiaga Uno turut mengundang masyarakat sekitar Flores, untuk menyambut kedatangan tim ekspedisi yang akan memulai mengarungi laut Nusantara dari Flores, bertajuk 'Flores Sea Kayak Expedition'.

Infografis Wisata Bawah Laut Indonesia

Tak sendirian, Wanadri berkolaborasi dengan Komunitas Budaya Rumah Nusantara dalam melakukan ekspedisi ini.

Di samping itu, Sandiaga juga melibatkan masyarakat sekitar untuk menciptakan konten-konten kreatif untuk mempromosikan Flores sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas.

Selain hal-hal di atas, ia kembali menyebut upaya lainnya dalam kegiatan ekspedisi dengan menjalin badan otoritas setempat.

“Kita aktivasi badan otoritas di sana untuk menyinergikan aktivitas dari Jelajah Dayung Nusantara dengan kegiatan-kegiatan di titik-titik mereka menginap selama 55 hari,” ujar Sandiaga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement