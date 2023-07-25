Terpopuler di Arab Saudi, 10 Jenis Kurma Ini Pas buat Oleh-Oleh Haji maupun Umrah

ADA 10 jenis kurma paling populer di Arab Saudi. Oleh karena itu, kurma-kurma ini sangat layak dijadikan sebagai buah tangan saat jamaah selesai menunaikan ibadah haji atau umrah di Tanah Suci.

Kurma salah satu buah dari surga yang banyak tumbuh di Afrika dan Timur Tengah. Dalam Islam, ada anjuran memakan kurma 7 butir sehari untuk menangkal sihir. Kemudian buka puasa dengan kurma juga disunahkan sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW.

Arab Saudi sendiri merupakan penghasil kurma terbanyak kedua di dunia. Tak heran jika kurma jadi salah satu makanan terpopuler di sana dan sering jadikan buah tangan para jamaah haji maupun umrah.

Mengutip dair Saudinesia dan Saudi Moment, berikut 10 jenis kurma paling populer di Arab Saudi.

Kurma Ajwa

Kurma ajwa disebut juga kurna Nabi merupakan jenis kurma yang paling populer di dunia. Kelebihan dari kurma jenis ini adalah teksturnya yang kering namun tetap lembut dengan rasa yang sangat manis.

Kurma ajwa memang salah satu buah favorit Nabi Muhammad.

Kurma ajwa (Destinationksa)

Kurma Khudari

Selanjutnya ada kurma khudari yang tak kalah manis dari kurma ajwa. Kurma jenis khudari ini memiliki tekstur yang keriput dan kering dengan warna coklat tua.

Jenis kurma ini juga mengandung banyak nutrisi dan mineral yang baik untuk kesehatan. Harga dari kurma ini pun relatif terjangkau.

Kurma Khalas

Kurma khalas merupakan jenis kurma yang terdapat di daerah Al-Ahsa dan menjadi salah satu jenis kurma terlaris. Ciri khasnya adalah warnanya yang keemasan dan mengkilat.

Kelebihan dari kurma ini adalah rasanya yang enak meski disimpan dalam waktu yang lama. Orang Arab biasanya menyajikan kurma kholas dengan kopi.

Kurma khalas

Kurma Medjool

Kemudian ada kurma medjool yang dikenal dengan ukurannya yang besar serta rasanya yang manis luar biasa. Jenis kurma ini memiliki zat besi dan mineral tinggi yang cocok bagi penderita anemia.