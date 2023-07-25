Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Beras Putih versus Merah, Mana yang Pas Dikonsumsi Pengidap Diabetes?

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:30 WIB
Beras Putih versus Merah, Mana yang Pas Dikonsumsi Pengidap Diabetes?
Nasi untuk pengidap diabetes, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENGIDAP diabetes harus sangat memerhatikan asupan makanannya sehari-hari, agar gula darah tidak tiba-tiba melonjak pesat dan membahayakan kesehatan secara keseluruhan.

Termasuk halnya dalam memilih nasi, sebagian orang dengan diabetes memilih tetap masih makan nasi. Nah, dari sekian banyak jenis beras yang ada, manakah yang aman dikonsumsi untuk penyandang diabetes?

Hal ini kerap menjadi pertanyaan sebagian orang, di mana beberapa ada yang mengklaim nasi merah lebih dianjurkan. Menjawab pertanyaan klasik ini, dokter Spesialis Gizi Klinik, dr.Marini Siregar, SpGK menyebutkan, sebenarnya baik nasi merah mau pun putih keduanya boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes.

 BACA JUGA:

Dokter Marini menjelaskan, nasi putih dan merah diperbolehkan dikonsumsi oleh penderita diabetes, dengan catatan asal porsinya disesuaikan serta sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, wajib ditambah dengan sayuran dan lauk pauk bervitamin, protein hingga serat yang semua ini baik untuk kesehatan tubuh.

Apalagi penderita diabetes memerlukan asupan makan-makanan bergizi, sehingga menyeimbangkan kadar gula di dalamnya.

"Dengan mengonsumsi sayuran maupun lauk itu akan menyeimbangkan. Adanya sayuran, sehingga makanan yang dikonsumsi juga kaya akan serat," papar dr. Marini dalam gelaran media briefing "Rendahnya kandungan natrium lebih aman dan bantu cegah komplikasi diabetes" di bilangan Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023) .

Halaman:
1 2
      
