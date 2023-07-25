Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kalori Nasi Padang, Ternyata Segini!

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:30 WIB
Kalori Nasi Padang, Ternyata Segini!
Kalori Nasi Padang, (Foto: MPI/ Leonardus)
A
A
A

KALORI Nasi Padang, akan dibahas singkat dalam artikel ini. Jumlah kalori yang ada pada satu porsi hidangan nasi Padang penting untuk diketahui, pasalnya nasi Padang tak dipungkiri memang jadi makanan favorit sehari-hari banyak orang.

Apalagi nasi Padang merupakan salah satu contoh hidangan yang bisa disantap kapan saja. Baik di sela waktu pagi dan siang hari, sebagai menu makan siang, dan juga menu makan malam.

Bicara soal nasi Padang, memang tak bisa lepas dari yang namanya kuah santan berlemak, minyak, tinggi serta lauk pauk berupa jeroan hewan yang berlemak. Meskipun enak, Anda tetap harus ingat berapa kalori dalam satu porsi nasi Padang.

(Kalori Nasi Padang, Foto: Ist) 

Dikutip dari Fatsecret, Selasa (25/7/2023) rata-rata, satu porsi nasi Padang yang terdiri dari nasi putih, sayuran dan lauk pauk bisa mencapai 664 kalori. Selain kalori yang cukup tinggi, sepiring nasi Padang juga mengandung 15 gram lemak, 70 gram karbohidrat, dan 70 gram protein.

(Kalori Nasi Padang, Foto: Ist)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
