HOME WOMEN FOOD

5 Sayuran yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Asam Urat

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:41 WIB
5 Sayuran yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Asam Urat
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TERDAPAT lima sayuran yang tidak boleh dimakan penderita asam urat perlu diperhatikan. Pasalnya, bagi Pengidap asam urat harus menjaga pola makan mereka dengan berhati-hati agar kondisi kesehatan tetap sehat.

Sebagai informasim, penyakit asam urat terjadi karena penumpukan kristal asam urat dalam persendian yang menyebabkan peradangan. Mengkonsumsi makanan tertentu dapat mempengaruhi kadar asam urat dalam tubuh. Salah satunya adalah beberapa jenis sayuran.

Berikut 5 sayuran yang tidak boleh dimakan penderita asam urat melansir Marham, Selasa (25/07/23):

1. Bayam

Bayam

Bayam, sayuran yang kaya akan nutrisi ternyata menjadi musuh berbahaya bagi penderita asam urat. Pasalnya sayuran berdaun hijau ini tinggi purin, yang akan dipecah menjadi asam urat dalam tubuh.

Dalam 100 gr bayam kiranya terdapat lebih dari 57 gr purin. Sebagai konsekuensinya , mengkonsumsi bayam secara berlebihan dapat memicu serangan asam urat dan merusak persendian.

Halaman:
1 2 3
      
