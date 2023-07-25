5 Sayuran yang Cepat untuk Turunkan Gula Darah, Penderita Diabetes Wajib Rajin Makan Ini!

MAKAN apa agar gula darah cepat turun? Pertanyaan tersebut pastinya kerap terlintas orang yang memiliki penyakit diabetes.

Ada sederet makanan yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan gula darah. Salah satunya rutin mengonsumsi beberapa sayuran.

Ya, beberapa sayuran berikut ini cukup aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Bahkan dipercaya mampu menurunkan kadar gula darah.

Berikut sayuran penurun gula darah yang dirangkum dari situs Healthline, Selasa (25/7/2023).

1. Brokoli





Brokoli terkenal akan kandungan sulforaphane, yaitu sejenis isothiocyanate yang memiliki sifat penurun gula darah. Bahan kimia tumbuhan tersebut dihasilkan saat brokoli dicincang atau dikunyah.

Penelitian tabung reaksi, hewan, dan manusia sudah menunjukkan bahwa ekstrak brokoli mengandung tinggi sulforaphane. Kandungan tersebut dipercaya memiliki efek antidiabetes yang kuat, yang bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi gula darah serta penanda stres oksidatif.

2. Kale

Kale memiliki kandungan tinggi serat dan antioksidan flavonoid yang membuatnya menjadi salah satu sayuran yang dapat menurunkan gula darah.

Dalam sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa antioksidan flavonoid yang ditemukan dalam sayuran tersebut, termasuk quercetin dan kaempferol, memiliki efek penurun gula darah dan ampun untuk meningkatkan sensitivitas insulin.

3. Kembang kol

Kandungan vitamin C yang tinggi pada kembang kol membuat sayuran ini memiliki sifat antioksidan yang bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah.

Kembang kol juga tergolong rendah karbohidrat, sehingga tidak menimbulkan lonjakan gula darah setelah dikonsumsi. Bahkan, sayuran ini juga bisa menjadi alternatif pengganti nasi untuk penderita diabetes.