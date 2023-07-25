Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Daftar Makanan Tak Boleh Dihangatkan di Microwave, Ada Kentang Goreng!

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |10:30 WIB
Daftar Makanan Tak Boleh Dihangatkan di Microwave, Ada Kentang Goreng!
Daftar makanan tak boleh dihangatkan di microwave, (Foto: Freepik)
A
A
A

REHEAT atau menghangatkan kembali makanan di microwave, jadi salah satu kebiasaan banyak orang sehari-hari. Umumnya menghangatkan lagi makanan yang sudah agak dingin ini, untuk menghindari sisa makanan atau menikmati porsi kedua dari makanan yang disantap. 

Bagi Anda yang sehari-harinya terbiasa menghangatkan makanan dalam microwave, harus mengetahui kalau tidak semua makanan bisa dihangatkan dipanaskan lagi di dalam alat tersebut.

Pasalnya memanaskan kembali makanan tertentu dalam microwave dapat menyebabkan perubahan rasa, tekstur, dan nilai gizi. Dalam beberapa kasus, bahkan dapat menimbulkan risiko kesehatan. Melansir Times of India, Selasa (25/7/2023) berikut daftar semua makanan yang tak boleh dihangatkan ulang di dalam microwave.

1. Kentang goreng: Memanaskan kembali kentang goreng dan makanan gorengan lainnya di microwave justru bikin hilang kerenyahannya dan menjadi lembut. Alih-alih garing dan renyah, malah bisa jadi lembek.

2. Daging: Ternyata memanaskan kembali daging dalam microwave cenderung membuat cita rasanya jadi hilang. Menghangatkan suhu daging yang sudah dingin, cara terbaiknya memang hanya dipanggang atau dipanaskan di pan agar rasanya tetap enak.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement