Daftar Makanan Tak Boleh Dihangatkan di Microwave, Ada Kentang Goreng!

REHEAT atau menghangatkan kembali makanan di microwave, jadi salah satu kebiasaan banyak orang sehari-hari. Umumnya menghangatkan lagi makanan yang sudah agak dingin ini, untuk menghindari sisa makanan atau menikmati porsi kedua dari makanan yang disantap.

Bagi Anda yang sehari-harinya terbiasa menghangatkan makanan dalam microwave, harus mengetahui kalau tidak semua makanan bisa dihangatkan dipanaskan lagi di dalam alat tersebut.

Pasalnya memanaskan kembali makanan tertentu dalam microwave dapat menyebabkan perubahan rasa, tekstur, dan nilai gizi. Dalam beberapa kasus, bahkan dapat menimbulkan risiko kesehatan. Melansir Times of India, Selasa (25/7/2023) berikut daftar semua makanan yang tak boleh dihangatkan ulang di dalam microwave.

1. Kentang goreng: Memanaskan kembali kentang goreng dan makanan gorengan lainnya di microwave justru bikin hilang kerenyahannya dan menjadi lembut. Alih-alih garing dan renyah, malah bisa jadi lembek.

2. Daging: Ternyata memanaskan kembali daging dalam microwave cenderung membuat cita rasanya jadi hilang. Menghangatkan suhu daging yang sudah dingin, cara terbaiknya memang hanya dipanggang atau dipanaskan di pan agar rasanya tetap enak.

