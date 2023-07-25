Advertisement
HOME WOMEN FASHION

BCL Tampil Hot Pakai Bikini, Janda Idaman para Bujang Pamer Cincin Bikin Salfok!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |00:05 WIB
BCL Tampil Hot Pakai Bikini, Janda Idaman para Bujang Pamer Cincin Bikin Salfok!
Bunga Citra Lestari (Foto : Instagram/@bclsinclair)
A
A
A

PENAMPILAN Bunga Citra Lestari tak bisa dipungkiri masih memiliki daya pikat tersendiri. Bahkan, pesona penyanyi dengan sapaan akrab BCL tersebut tak luntur sedikitpun di usianya yang telah memasuki kepala 4.

Penampilan BCL tetap mencuri perhatian, seperti pada unggahan foto terbarunya di Instagram @bclsinclair. BCL membagikan potret penampilannya saat menikmati waktu liburan.

"Short getaway," tulis penyanyi yang kerap dijodoh-jodohkan dengan Ariel NOAH tersebut dalam caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Rabu (26/7/2023).

Bunga Citra Lestari

Liburan kali ini, BCL menikmati momen santai di kolam renang. BCL mengenakan bikini motif kembang merah yang membuatnya terlihat seksi.

Berpose di tepi kolam renang, BCL tampak menikmati sinar matahari menerpa tubuhnya yang terbalut bikini model tali leher tersebut. Tak hanya seksi, janda satu anak tersebut tampak cantik dengan rambut dikuncir.

Halaman:
1 2 3
      
