4 Potret Anya Geraldine Pose Rebahan di Ranjang Bikin Netizen Salah Tingkah, Serasa Video Call Bareng!

ANYA Geraldine salah satu artis cantik yang nyaris selalu menyita perhatian. Termasuk unggahan-unggahan artis berusia 27 tahun tersebut di media sosial pribadinya.

Kali ini, Anya Geraldine mencuri perhatian lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Anya tampil seksi berpose rebahan manja di ranjang. Dia mengenakan outfit all over material jeans.

Seperti apa penampilannya? Berikut potret seksi Anya Geraldine rebahan manja di ranjang yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Selasa (25/7/2023).

Pose menopang kepala

Potret pertama, Anya Geraldine berpose menopang kepala dengan mata yang sayu seperti baru bangun tidur. Meski seperti masih mengantuk dengan 'muka bantal' tanpa pulasan makeup, Anya tetap terlihat cantik bukan?

Menyandarkan pipi di lengan

Kali ini, Anya berpose merebahkan tubuhnya dengan pipi bersandar pada lengan. Dia tampak tersenyum manis ke kamera, siapa nih yang meleleh disenyumin Anya?

Mulai segar





Berikutnya Anya Geraldine kembali berpose menopang kepala. Namun, kali ini wajahnya sudah tampak segar berpose memamerkan senyum manis yang bikin jatuh hati.