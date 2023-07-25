6 Potret Ochi Rosdiana Pemeran Nuna Sinetron Cinta Tanpa Karena, Cantiknya Bikin Netizen Terpesona!

OCHI Rosdiana salah satu artis yang namanya tengah naik daun. Selama berkarier, eks JKT48 generasi pertama ini banyak membintangi judul sinetron. Terbaru dia bermain di sinetron Cinta Tanpa Karena dan berperan sebagai Nuna.

Selain jago akting, perempuan kelahiran Depok itu juga memiliki paras cantik dan memesona. Kini penampilan Ochi makin stunning dengan outfit yang digunakan.

Melalui media sosial pribadinya, perempuan 24 tahun itu banyak mengunggah potret cantiknya di media sosial. Tak jarang penampilannya bikin netizen terpesona.

Penasaran seperti apa potret Ochi Rosdiana? Berikut rangkumannya dari Instagram @ochi24, Selasa (25/7/2023).

1. Pose selfie





Potret cantik Ochi saat mengunggah foto selfienya di Instagram. Dia bergaya bertopang dagu dengan tampilan rambut digerai dan makeup natural. Paras cantiknya begitu terpancar.

"Aaaa masya Allah cantiknya," kata @maleee***

"Nggak ngerti lagi, cantik banget ini," tambah @plbkrin***

2. Pose rebahan





Potret Ochi pose santai sambil rebahan. Dia terlihat memakai tanktop coklat sambil menggunakan tangannya untuk bersandar. Ochi pose dengan wajah fierce ke arah kamera.

3. Tampil hot di pantai





Momen Ochi liburan di pantai, dia tampil hot saat pose bersandar di batu karang. Ochi memakai satu set outfit yang terdiri dari halter bra yang dipadukan dengan rok belahan tinggi. Dia pose dengan satu kaki dilipat dan satu tangan di angkat ke atas. Seksi abis!

"Idaman pisan," komen @erikher***

"Ratu pantai Selatan beraksi," ujar @alfaradia***