FABY Marcelia artis yang eksis di dunia hiburan sejak kecil hingga saat ini. Kini ibu dua anak itu terlibat dalam sinetron Mahligai untuk Cinta yang tayang di RCTI. Di sinetron itu dia berperan sebagai Gita.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah paras cantik Faby tak berubah sejak dulu. Bahkan penampilannya makin memesona meski sudah memiliki dua anak.

Penasaran seperti apa potret cantik Faby Marcelia? Berikut rangkumannya dari Instagram @fabymarcelia, Selasa (25/7/2023).

1. Serasi dengan suami





Pemilik nama lengkap Faby Marcelia Sopakuwa ini menikah dengan Revand Narya pada 2013 silam di usianya yang sangat muda, yakno 18 tahun. Dari pernikahannya itu mereka dikaruniai dua orang anak yang menggemaskan.

10 tahun menjalani biduk rumah tangga, Faby dan Revand masih terlihat kompak dan mesra. Seperti di foto ini saat keduanya menjalani pemotretan, Faby memakai inner putih yang dipadukan dengan celana warna senada dan outer blazer lilac.

Dia tampil memesona dengan rambut panjang digerai dengan aksen curly dan dikesampingkan. Dia nampak pose bersandar di bahu suaminya.

Sementara itu Revand tampil gagah memakai turtle neck ungu yang dipadukan dengan celana putih. Gaya keduanya serasi abis!

2. Punya tubuh ramping





Meski sudah memiliki dua anak, namun penampilan Faby tetap seperti ABG. Tubuhnya tetap terlihat langsing seperti dulu.

Di foto ini dia memakai inner hitam dipadukan dengan celana panjang warna senada dan blazer ungu. Rambut panjangnya digerai dan di curly, memesona banget.

3. Habiskan akhir pekan bareng anak





Meski sibuk syuting, Faby Marcelia kerap meluangkan waktu bersama buah hatinya. Seperti di foto ini dia menikmati staycation di salah satu hotel di Jakarta dan mengajak dua buah hatinya berenang. Kedua anaknya nampak memakai baju renang, sementara Faby tampil anggun dengan dress.