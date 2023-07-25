Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mirror Selfie Wulan Guritno Berbalut Kimono Spa Bikin Netizen Halu, Hot Mom Makin Menggoda!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |04:17 WIB
Mirror Selfie Wulan Guritno Berbalut Kimono Spa Bikin Netizen Halu, Hot Mom Makin Menggoda!
Wulan Guritno (Foto : Instagram/@wulanguritno)
A
A
A

PESONA Wulan Guritno rasanya tak pernah gagal membuat mata kaum Adam terpikat. Bagaimana tidak, Wulan tetap terlihat cantik dan awet muda di usia 42 tahun.

Tak heran penampilan Wulan nyaris selalu mencuri perhatian. Termasuk foto-foto yang diunggah ibu tiga orang anak tersebut di Instagram pribadinya, @wulanguritno.

Wulan Guritno

Baru-baru ini, Wulan Guritno membagikan sederet potret mirror selfie yang bikin kaum Adam gagal fokus. Salah satunya saat Wulan Guritno berpose di ruang treatment kecantikan.

Wulan Guritno mirror selfie duduk di ranjang dengan pose melipat kaki. Dia tampak cantik dengan rambut panjang yang digerai ke samping.

Dalam foto tersebut, Wulan Guritno mengenakan kimono spa berwarna putih. Tak hanya cantik, penampilan Wulan juga terlihat seksi.

Tak heran unggahan foto mirror selfie Wulan Guritno ini langsung ramai dikomentari oleh netizen. Hampir sebagian besar dari netizen dibuat gagal fokus melihat penampilan Wulan dalam balutan kimono spa.

Halaman:
1 2
      
