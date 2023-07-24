Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 25 Juli: Capricorn Keinginan Tak Sesuai Kenyataan, Pisces Coba Bertindak Cerdas

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 25 Juli: Capricorn Keinginan Tak Sesuai Kenyataan, Pisces Coba Bertindak Cerdas
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN kan seperti nasib peruntungan zodiak Anda di hari kedua awal pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Dilansir dari New York Post, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Capricorn: Keinginan tak melulu sesuai dengan kenyataan. Hari ini Anda ingin maju tetapi waktunya mungkin sedang tidak tepat. Relax dan tarik napas, karena masih perlu mengambil pandangan jangka panjang. Boleh ambisius tetapi tetaplah juga bersabarlah.

2. Aquarius: Pada tahap tertentu hari ini Anda akan menyadari bahwa rencana yang selama ini dipikir tidak mungkin, memang ternyata punya kekurangan yang cukup serius dan perlu dilihat lagi.

3. Pisces : Orang-orang Pisces hari ini terlintas pikiran untuk menantang seseorang dalam posisi otoritas. Ingat, jangan gegabah tapi bertindaklah cerdas dan lihat dulu situasinya lebih dalam.

(Rizky Pradita Ananda)

      
