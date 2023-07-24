Ramalan Zodiak 25 Juli: Libra Jangan Diam Saja saat Diremehkan, Sagitarius Masalah Keluarga dan Keuangan

BAGAIMANA nasib peruntungan zodiak Anda di hari kedua awal pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Dilansir dari New York Post, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Libra: Jika Anda merasa seorang teman meremehkan dirimu, jangan diam dan hanya dipendam. Anda harus memberi tahu orang tersebut mengenai hal ini dengan terbuka.

Mengingat para Libra adalah karakter yang santai, terkadang Anda memberi kesan bahwa hal tersebut tidak masalah dilakukan, padahal tindakan tersebut keliru adanya dan Anda benci akan itu.

2. Scorpio: Satu-satunya bahaya saat awal pekan ini baru dimulai, adalah Anda sebaga Scorpio mungkin menjadi terlalu agresif soal pekerjaan dan membuat orang-orang sekitar jadi menentang. Cobalah untuk tidak terlalu argumentatif ketika memperdebatkan fakta.

3. Sagitarius: Apa yang ditanam itu yang dituai, hari ini para Sagitarius dihadapkan dengan situasi bahwa masalah yang seharusnya sudah Anda selesaikan sejak lama masih menimbulkan masalah untuk diri sendiri saat ini. Masalah keluarga dan keuangan jadi aspek yang sangat menantang saat ini, jadi persiapkan dirimu.

(Rizky Pradita Ananda)