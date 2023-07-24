Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ayah Bunda Wajib Peka! Ini 4 Tanda Anak Merasa Diabaikan

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |23:30 WIB
Ayah Bunda Wajib Peka! Ini 4 Tanda Anak Merasa Diabaikan
Tanda-tanda anak merasa diabaikan orang tua, (Foto: Freepik)
A
A
A

ANAK, dalam proses tumbuh kembangnya sejatinya wajib mendapat perhatian dan fokus penuh dari kedua orang tuanya.

Namun terkadang, para orang tua dengan segala keterbatasannya, tak sadar sudah mengabaikan anak. Hingga anak tersadar dan merasa bahwa dirinya telah diabaikan oleh orang tuanya sendiri.

Perasaan diabaikan yang dirasakan anak ini tidak boleh didiamkan dan dibiarkan berlarut-larut, dan akhirnya membuat imajinasi negatif anak jadi semakin berkembang. Itulah kenapa ayah dan bunda penting untuk tahu dan paham apa saja tanda- tanda yang ditunjukkan anak saat ia merasa dirinya diabaikan.

Dilansir dari Times of India, Senin (24/7/2023) berikut empat tanda utama yang ditunjukkan anak saat ia merasa dirinya diabaikan.

1. Mulai tak mau berbagi banyak hal: Saat anak berasumsi tak ada keinginan atau tuntutannya yang akan dipenuhi atau artinya akan diabaikan oleh orang tua, maka mulai tak mau berbagi, menceritakan banyak hal adalah reaksi pertama yang diperlihatkan anak. Mereka akan cenderung membangun ruangnya sendiri, mengisolasi dirinya sendiri.

2. Luapan kemarahan tiba-tiba: Anak -anak yang tidak bahagia, yang menganggap dirinya diabaikan oleh orang tuanya, sering kali mengalami luapan emosi yang tiba-tiba. Emosi ini dipicu dengan sangat cepat oleh hal-hal tertentu yang tidak biasa loh!

