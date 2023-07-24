Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mau Langgeng? Ini 5 Prinsip yang Wajib Dimiliki saat Menjalin Asmara

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |21:00 WIB
Mau Langgeng? Ini 5 Prinsip yang Wajib Dimiliki saat Menjalin Asmara
Prinsip pacaran agar hubungan langgeng (Foto: Lovepanky)
A
A
A

BERPACARAN atau menjalin asmara salah satu hal yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Tak hanya usia dewasa, bahkan anak-anak remaja kini sudah mulai saling jatuh cinta dengan lawan jenisnya.

Berpacaran sebenarnya boleh saja, karena ada hal positif juga yang bisa diambil, misalnya memacu Anda menjadi lebih aktif, membuat Anda merasa lebih bahagia, memiliki teman ngobrol, dan masih banyak lagi.

Namun Anda juga perlu menerapkan prinsip saat menjalin hubungan asmara dengan seseorang. Penasaran apa saja? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Senin (24/7/2023).

1. Komunikasi

Tips Asmara

Prinsip pertama yang harus dipegang saat berpacaran adalah komunikasi. Ya, komunikasi merupakan kunci utama saat menjalin hubungan dengan pasangan. Sebab bila salah komunikasi, akan terjadi salah paham hingga hubungan tak sehat.

Sebaiknya Anda banyak komunikasi dengan pasangan tentang hal apapun. Bila mengalami kesulitan, Anda bisa cerita ke pasangan. Paling tidak pasangan Anda merasa kehadirannya dihargai.

2. Saling percaya

Selanjutnya saling percaya juga hal yang penting dimiliki ketika menjalin sebuah hubungan. Sebab kalau tidak ada rasa percaya bagaimana Anda bisa menjalani sebuah hubungan. Sebisa mungkin meminimalisir hal-hal yang membuat pasangan Anda merasa curiga. Bila memang dirasa melakukan hal yang melenceng, coba bisa komunikasikan dengan pasangan.

3. Mencintai sewajarnya

Nah, ini penting bagi mereka yang tengah dimabuk asmara. Biasanya orang-orang ini akan memberikan rasa cinta bahkan hidupnya ke pasangan. Hal itu sebenarnya tidak baik yah. Karena bila Anda mencintai pasangan secara berlebihan, kemudian ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, Anda akan merasa kecewa. Pasalnya tidak semua orang akan memperlakukan Anda seperti Anda memperlakukan orang lain, begitu juga ke pasangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078535/hubungan_asmara-SqgC_large.jpg
4 Tanda Pasangan Memanipulasi Secara Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/612/3077735/hubungan_asmara-XWnq_large.jpg
Mengungkap Sisi Gelap: 5 Alasan Mengejutkan Kenapa Pria Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073109/putus_cinta-MToh_large.jpg
5 Alasan Anda Harus Buang Barang dari Mantan Secepatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071005/tanda_ketika_pasangan_berbohong-VzMw_large.jpg
5 Tanda Pasangan sedang Berbohong, Jangan Mau Dikibuli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060609/pacaran-HSuJ_large.jpg
5 Tips Dekati Gebetan agar Tak Merasa Canggung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement