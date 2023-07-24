Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ada Promo Produk Incaran, Sabun Tawon Diskon dan Gratis Ongkir di AladinMall

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |16:04 WIB
Ada Promo Produk Incaran, Sabun Tawon Diskon dan Gratis Ongkir di AladinMall
Promo sabun Bee & Flower, (Foto: AladinMall)
A
A
A

PERNAH mencoba mandi pakai sabun tawon? Ternyata sabun mandi satu ini tak hanya berfungsi membersihkan kulit, tapi juga bisa mengembalikan kelembaban dan menjaga kulit menjadi halus dan nyaman.

Pelopor sabun tawon salah satunya adalah Bee & FlowerProdusen alat mandi asal China ini punya pilihan aroma Sandalwood, Jasmine, Rose, dan Amber. Anda bisa menikmati mandi eksklusif dengan sabun mandi Bee & Flower.

Meski punya tingkat eksklusivitas dan manfaat yang beragam, namun Bee & Flower tetap dibanderol dengan harga yang terjangkau. Apalagi kalau belinya di AladinMall, ada harga super hemat ditambah dengan gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas!

Beli Produk Sabun Tawon Bee & Flower di Sini!

 

1. Bee Flower Import Sabun Tawon Cendana 125 gr (4 pcs):  Sabun "Bee & Flower" atau yang dikenal dengan "Sabun Tawon" di Indonesia adalah sabun oriental yang sudah terkenal turun-temurun sejak 1928 karena keharuman yang menyegarkan dan tahan lama. Tidak hanya memiliki semua manfaat yang dimiliki oleh sabun, tetapi juga ramah untuk kulit Anda. Dapatkan produk ini seharga Rp47.900 saja dari Rp58.000.

2. Bee Flower Import Sabun Tawon Jasmine 125 gr (4 pcs): Aroma Jasmine merupakan simbol dari ciri khas wanita dalam sejarah Cina. Jasmine merupakan aroma yang elegan. Sabun Bee & Flower dengan Aroma Jasmine bisa  membuat merasa nyaman dan membuat kulit menjadi lebih lembap. Miliki produk ini seharga Rp47.900 saja dari Rp58.000.

3. Bee Flower Import Sabun Tawon Rose 125 gr (4 Pcs): Produk Import Sabun Bee & Flower varian Mawar dengan aroma yang Anggun dan Manis, dapat memancarkan ciri khas kelembutan wanita. Aroma bunga Mawar merupakan sebuah tanda cinta. Sabun aroma mawar ini dapat merilekskan tubuh dan pikiran, dan membuat kulit menjadi lembut. Miliki produk ini seharga Rp47.900 saja dari Rp58.000.

 

