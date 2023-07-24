Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tegas dan Disiplin Soal Makanan Anak, Nikita Willy Disebut Tega?

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:30 WIB
Tegas dan Disiplin Soal Makanan Anak, Nikita Willy Disebut Tega?
Nikita Willy dan Baby Issa (Foto: Instagram @nikitawillyofficial94)




GAYA parenting atau pola asuh dari Nikita Willy terhadap sang anak, Issa Xander Djokosoetono selalu menarik perhatian publik.

Salah satu contohnya, bagaimana Nikita menerapkan disiplin perihal asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh putra tercintanya tersebut. Bahkan, Nikita Willy menyebut jika dirinya dianggap tega oleh ibunya lantaran menerapkan beberapa aturan makanan yang cukup ketat.

"Kata ibu saya, saya tega banget. Issa tuh kalau sudah bersama nenek-neneknya itu wah, bahagia sekali. Kadang-kadang kalau cuma mau makan yang goreng-goreng saja di kasih sama neneknya, mau makan biskuit saja dikasih,” cerita Nikita saat dijumpai di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Niki menambahkan, begitu kembali ke rumah hanya bersama dirinya dan sang suami, Indra, baby Issa harus kembali disiplin menjalani aturan makan yang sudah ia tetapkan.

“Tapi kalau di rumah harus balik ke rules yang aku punya dan aku berikan," imbuhnya.

