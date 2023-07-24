Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Bobby Joseph, Aktor Ganteng yang Ditangkap Gegara Narkoba Tembakau Sintetis

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:00 WIB
6 Potret Bobby Joseph, Aktor Ganteng yang Ditangkap Gegara Narkoba Tembakau Sintetis
Bobby Joseph (Foto: Instagram/@bobbyjsph)
A
A
A

BOBBY Joseph ditangkap polisi terkait kasus narkoba di rumahnya kawasan Cinere, Depok. Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap aktor Bobby Joseph atas kepemilikan tembakau sintetis.

Bobby sendiri ditangkap pada Jumat, 21 Juli 2023 lantaran diduga menggunakan dan juga menyimpan tembakau sintetis tersebut.

"Iya betul Bobby Joseph," ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Achmad Ardhy saat dikonfirmasi pada Senin (24/7/2023).

"Di rumahnya di Cinere. Jumat malam. Dia menggunakan, tapi dia menyimpan. Dia mengakui bahwa dia memegang dan memiliki," sambungnya.

Nama Bobby Joseph pun langsung ramai diperbincangkan usai tertangkap polisi. Sosoknya mengundang penasaran banyak orang, berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @bobbyjsph, Senin (24/7/2023).

Lahir di Prancis

Bobby Joseph

Bobby Joseph merupakan aktor yang lahir di Paris, Prancis pada 29 November 1991. Bobby mengawali karir sebagai aktor di tahun 2007, dia membintangi karakter Terry dalam sinetron Candy.

Duda sejak tahun 2021

Bobby Joseph

Bobby Joseph menikah dengan Ayuningtyas pada tahun 2015. Sayang pernikahan Bobby kandas pada tahun 2021. Enam tahun menikah, Bobby dikaruniai tiga orang anak.

Potret bersama kedua orangtua

Bobby Joseph

Bobby Joseph merupakan anak dari pasangan Rano Safri dan Angeritji. Ini adalah momen kebersamaan Bobby dengan kedua orangtuanya yang diunggah ke Instagram pribadinya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
