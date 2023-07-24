Ramalan Zodiak 24 Juli: Capricorn Khawatir Diberi Tanggung Jawab, Pisces Ada yang Judging

BAGAIMANA nasib peruntungan zodiak Anda di awal pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Mengutip New York Daily News, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Capricon, Aquarius dan Pisces.

1. Capricorn: Awal pekan yang dibuka dengan rasa cemas, karena khawatir Anda diberi tanggung jawab yang tidak adil, hingga kesalahan yang sebetulnya tak dilakukan. Hal yang bisa dilakukan adalah memberi tahu mereka apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang Anda dan menerima tugas sulit tersebut.

2. Aquarius: Para Aquarius di Senin ini sedang merasa lebih dari orang lain dan merasa benar. Bahkan jika Anda benar tentang hal ini, menutup diri sebelum mereka dapat menunjukkan apa yang ingin dikatakan sebenarnya hanya akan merugikan diri Anda sendiri loh! Mengetahui lebih banyak tentang sudut pandang tak akan merusak sudut pandangmu loh!

3. Pisces: Awan abu-abu sedang menaungi hari para Pisces kali ini. Pasalnya ada pernyataan menghakimi tentang diri Anda yang tak sengaja didengar lalu bisa membuat Anda merasa terisolasi dan harus bersembunyi. Ini seperti meracuni diri sendiri loh! Karena Anda justru menghukum jiwa alias perasaanmu sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)