Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 24 Juli: Capricorn Khawatir Diberi Tanggung Jawab, Pisces Ada yang Judging

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 24 Juli: Capricorn Khawatir Diberi Tanggung Jawab, Pisces Ada yang <i>Judging</i>
Ilustrasi zodiak Capricorn, (Foto: Unsplash)
A
A
A

BAGAIMANA nasib peruntungan zodiak Anda di awal pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Mengutip New York Daily News, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Capricon, Aquarius dan Pisces.

1. Capricorn: Awal pekan yang dibuka dengan rasa cemas, karena khawatir Anda diberi tanggung jawab yang tidak adil, hingga kesalahan yang sebetulnya tak dilakukan. Hal yang bisa dilakukan adalah memberi tahu mereka apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang Anda dan menerima tugas sulit tersebut.

2. Aquarius: Para Aquarius di Senin ini sedang merasa lebih dari orang lain dan merasa benar. Bahkan jika Anda benar tentang hal ini, menutup diri sebelum mereka dapat menunjukkan apa yang ingin dikatakan sebenarnya hanya akan merugikan diri Anda sendiri loh! Mengetahui lebih banyak tentang sudut pandang tak akan merusak sudut pandangmu loh!

3. Pisces: Awan abu-abu sedang menaungi hari para Pisces kali ini. Pasalnya ada pernyataan menghakimi tentang diri Anda yang tak sengaja didengar lalu bisa membuat Anda merasa terisolasi dan harus bersembunyi. Ini seperti meracuni diri sendiri loh! Karena Anda justru menghukum jiwa alias perasaanmu sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement