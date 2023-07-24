Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 24 Juli: Libra Terombang-ambing, Sagitarius Terjebak di Tengah Pertengkaran

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 24 Juli: Libra Terombang-ambing, Sagitarius Terjebak di Tengah Pertengkaran
Ilustrasi zodiak Libra, (Foto: Unsplash)
APA kata nasib peruntungan zodiak Anda di awal pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Mengutip New York Daily News, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius.

1. Libra: Senin ini ada perasaan tak biasa mampir dirasakan oleh para Libra. Sebab, merasa terkendali mungkin tidak semudah biasanya bagi Libra. Ada peluang merasa terombang-ambing oleh orang-orang di sekitarmu.

Belajarlah berkata tidak, karena Anda juga manusia dan tak perlu terus-terusan menyenangkan orang lain.

2. Scorpio: Duh! Kebingungan dapat menyebabkan salah langkah hari ini. Anda mungkin mengalami miskomunikasi yang membuat jadi kebingungan. Sesimpel lupa menyalakan alarm dan dan imbasnya jadi terlambat sehingg melewatkan pertemuan penting dengan seseorang.

Berurusan dengan hal-hal yang membingungkan seperti ini dapat membuat Anda merasa seperti berlarian tanpa arah.

3. Sagitarius: Terjebak di pertengkaran dua teman memang sulit, karena semua orang merasa benar. Pada akhirnya, yang bisa dilakukan hanyalah menyeimbangkan masalah ini dan hubungan Anda secara keseluruhan dengan orang-orang tersebut.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Telusuri berita women lainnya
