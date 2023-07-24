Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 24 Juli: Cancer Keluarga Butuh Perhatian, Virgo Takut Tertinggal

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 24 Juli: Cancer Keluarga Butuh Perhatian, Virgo Takut Tertinggal
Ilustrasi zodiak Virgo, (Foto: Unsplash)
PENASARAN nasib peruntungan zodiak Anda di awal pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Cancer, Leo, dan Virgo.

1. Cancer: Kesibukan padat jangan sampai bikin Anda lupa keluarga, keluarga mungkin membutuhkan pengertian Anda saat ini loh! Tidak peduli betapa frustrasinya Anda saat ini, lakukan yang terbaik untuk menahan amarah sampai bisa mengetahui tentang motivasinya atau penyebab yang mendasari situasi atau masalah yang ada.

2. Leo: Seseorang di dekat Anda mungkin mengalami kesulitan untuk mengungkapkan dirinya sendiri, akhirnya ada potensi orang tersebut jadi di mana meniru Anda para Leo. Jika hari ini Anda merasa berurusan dengan peniru yang mencoba mencuri gayamu, jangan langsung marah dan emosi. Anggap saja sebagai pujian terbesar, cobalah untuk membiarkan mereka mengembangkan gayanya sendiri dengan Anda sebagai inspirasi.

3. Virgo: Punya karakter perfeksionis, Anda hari ini mungkin khawatir akan tertinggal atau tidak terorganisir. Tarik napas karena semua akan baik-baik saja, dan lihatlah lingkungan sekitar. Ingatkan diri sendiri bahwa Anda sudah berhasil sejauh ini dan situasinya mungkin tidak seburuk yang selama ini dipikirkan

(Rizky Pradita Ananda)

      
