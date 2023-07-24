Ramalan Zodiak 24 Juli: Aries Cobalah Bersikap Baik, Gemini Tersadar Realita

SEPERTI apa nasib peruntungan zodiak Anda di awal pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Aries, Taurus dan Gemini.

1. Aries: Waduh hari Senin ini dibuka para Aries dengan perasaan kesal, karemna Anda mungkin merasa kesal dengan seseorang, kemungkinan besar justru teman sebaya yang punya koneksi di masa lalu. Jangan langsung emosi, cobalah untuk memahami atau setidaknya tetaplah bersikap baik.

2. Taurus: Hiruk pikuk sibuknya kehidupan mengalihkan perhatian Anda beberapa waktu belakangan ini. Makanya hari ini jadi waktu yang pas perawatan diri sebagai bentuk menyayangi diri sendiri. Cobalah rehat sejenak dengan relaksasi, istirahat, dan apapun yang bisa memanjakan meremajakan jiwa Anda.

3. Gemini: Cemas soal impian dalam hidup jadi fokus si Gemini hari ini. Punya impian besar, tetapi impian itu bisa terasa sangat jauhnya saat Anda melihat sekeliling Anda. Tak heran, kekhawatiran jadi bisa mengisi pikiran para Gemini awal pekan ini.

(Rizky Pradita Ananda)