HOME WOMEN BEAUTY

Populer Disebut-sebut, Apa Sih Manfaat Treatment Laser untuk Kecantikan Kulit?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |22:30 WIB
Populer Disebut-sebut, Apa Sih Manfaat <i>Treatment</i> Laser untuk Kecantikan Kulit?
Ilustrasi treatment laser, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENGGIAT perawatan kecantikan pasti sudah tak asing lagi mendengar jenis perawatan laser. Ya, laser memang bisa dibilang begitu populer di dunia perawatan kecantikan.

Seiring dengan ketenarannya, orang-orang baik itu wanita atau pun pria yang rutin melakukan perawatan kecantikan ke salon khusus atau klinik kecantikan menggandrungi treatment laser.

Disebutkan dokter ahli kecantikan, dr. Eklendro Senduk, D. AAAM, M.Kes menyebutkan laser memang jadi salah satu treatment kecantikan yang digandrungi masyarakat karena lebih cepat mendapatkan hasil yang diinginkan dan tidak menimbulkan efek samping.

“Dengan laser berbagai permasalahan kulit bisa diatasi. Contohnya mulai dari flek hitam, bekas jerawat, menghilangkan bulu, hingga meremajakan kulit,” ujar dr. Ekles kepada MNC Portal, Senin (24/7/2023).

Treatment atau perawatan laser yang ada di klinik kecantikan sendiri biasanya berbagai macam jenisnya. Seperti fractional laser, yang bisa jadi pilihan untuk orang-orang yang menghilangkan bopeng.

