Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Makanan Bantu Turunkan Gula Darah, Cocok untuk Pengidap Diabetes

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:00 WIB
6 Makanan Bantu Turunkan Gula Darah, Cocok untuk Pengidap Diabetes
Makanan bantu turunkan gula darah, (Foto: Freepik)
A
A
A

DIABETES merupakan salah satu penyakit yang terkenal disebut sebagai silent killer, atau penyakit yang diam-diam mematikan. Kondisi gula darah yang melonjak, harus sangat dihindari oleh setiap orang, terutama pengidap diabetes.

Selain makan makanan yang tepat, rutin berolahraga, ada juga cara untuk menurunkan dan menstabilkan gula darah tanpa harus minum obat. Salah satu contohnya dengan mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu seperti di bawah ini, yang dinilai dapat membantu menurunkan gula darah.

Apa saja? Dilansir dari Healthline, Senin (24/7/2023) yang sudah ditinjau secara medis oleh Kathy W. Warwick, R.D., CDE, berikut enam makanan yang bisa bantu turunkan gula darah.

1. Alpukat : Buah yang dagingnya sangat creamy satu ini mengandung asam lemak tak jenuh ganda (PUFAs) dan asam lemak tak jenuh tunggal (MUFAs). Keduanya merupakan komponen penting untuk mengatur kadar gula darah dan bisa meningkatkan produksi insulin.

Penelitian menunjukkan alpukat bisa menurunkan risiko sindrom metabolik yang dapat meningkatkan risiko diabetes pada seseorang.

2. Brokoli: Sayuran yang kerap disebut sebagai superfood ini mengandung sulforaphane, sejenis isothiocyanate dengan sifat menurunkan gula darah. Bahan kimia tanaman ini diproduksi melalui reaksi enzim saat brokoli dicincang atau dikunyah.

Beberapa penelitian pada manusia memperlihatkan bahwa ekstrak brokoli yang kaya sulforaphane memiliki efek antidiabetes yang kuat, membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi gula darah dan penanda stres oksidatif loh!

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737/minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170394/olahraga-nsVX_large.jpg
Angka Diabetes hingga Hipertensi Masih Tinggi, Wamenkes Ajak Masyarakat Olahraga 4 Kali Seminggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/481/3138931/punya_luka_di_kaki_tak_kunjung_sembuh_waspada_diabetic_foot-DzLQ_large.jpg
Punya Luka di Kaki Tak Kunjung Sembuh? Waspada Diabetic Foot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/481/3136329/heboh_diabetes_tipe_5_resmi_diakui_kenali_gejala_dan_diagnosanya-Ck2B_large.jpg
Heboh Diabetes Tipe 5 Resmi Diakui, Kenali Gejala dan Diagnosanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/483/3108285/emilia_contessa_meninggal_karena_serangan_jantung_ini_bahaya_dan_komplikasi_dari_diabetes-TnfK_large.jpg
Emilia Contessa Meninggal karena Serangan Jantung, Ini Bahaya dan Komplikasi dari Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/481/3104353/berusia_68_pria_ini_patahkan_mitos_sakit_diabetes_selamanya_dan_bisa_kurangi_berat_badan_hingga_11_kilogram-kSPq_large.jpg
Berusia 68, Pria Ini Patahkan Mitos Sakit Diabetes Selamanya dan Bisa Kurangi Berat Badan hingga 11 Kilogram
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement