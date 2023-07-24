6 Makanan Bantu Turunkan Gula Darah, Cocok untuk Pengidap Diabetes

DIABETES merupakan salah satu penyakit yang terkenal disebut sebagai silent killer, atau penyakit yang diam-diam mematikan. Kondisi gula darah yang melonjak, harus sangat dihindari oleh setiap orang, terutama pengidap diabetes.

Selain makan makanan yang tepat, rutin berolahraga, ada juga cara untuk menurunkan dan menstabilkan gula darah tanpa harus minum obat. Salah satu contohnya dengan mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu seperti di bawah ini, yang dinilai dapat membantu menurunkan gula darah.

Apa saja? Dilansir dari Healthline, Senin (24/7/2023) yang sudah ditinjau secara medis oleh Kathy W. Warwick, R.D., CDE, berikut enam makanan yang bisa bantu turunkan gula darah.

1. Alpukat : Buah yang dagingnya sangat creamy satu ini mengandung asam lemak tak jenuh ganda (PUFAs) dan asam lemak tak jenuh tunggal (MUFAs). Keduanya merupakan komponen penting untuk mengatur kadar gula darah dan bisa meningkatkan produksi insulin.

Penelitian menunjukkan alpukat bisa menurunkan risiko sindrom metabolik yang dapat meningkatkan risiko diabetes pada seseorang.

2. Brokoli: Sayuran yang kerap disebut sebagai superfood ini mengandung sulforaphane, sejenis isothiocyanate dengan sifat menurunkan gula darah. Bahan kimia tanaman ini diproduksi melalui reaksi enzim saat brokoli dicincang atau dikunyah.

Beberapa penelitian pada manusia memperlihatkan bahwa ekstrak brokoli yang kaya sulforaphane memiliki efek antidiabetes yang kuat, membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi gula darah dan penanda stres oksidatif loh!