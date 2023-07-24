5 Gejala Diabetes yang Terlihat di Kuku, Salah Satunya Menguning

BANYAK orang yang kurang memperhatikan kuku di jari tangan dan kaki. Tak jarang kesehatan dan tampilan kuku-kuku ini jadi terlewatkan, jika dibandingkan dengan anggota tubuh yang lainnya.

Padahal tahukah Anda, ternyata kuku-kuku yang terlihat kecil dan tak terlalu penting ini bisa menyimpan sinyal-sinyal tersembunyi dari penyakit yang bisa mengancam jiwa, contohnya diabetes.

Ya, karena seperti diungkap Dr. Sarah White, associate clinical director, Bupa Health Clinics penyakit diabetes bisa menyebabkan infeksi dan kerentanan kuku.

Lantas apa saja tanda diabetes yang bisa tersembunyi di kuku?

Melansir The Sun, mari simak paparannya berikut ini.

1. Menguning

Penelitian menunjukkan kalau diabetes bisa memengaruhi protein di kuku, yang disebabkan oleh glikosilasi. Dokter Sarah menyebut, peningkatan laju proses inilah yang diduga menjadi penyebab kuku jadi menguning. "Jika kuku Anda berubah warna, itu bisa berarti orang tersebut mengidap gula darah tinggi, atau diabetes yang tidak terkontrol selama beberapa waktu," ujar dr. Sarah

2. Infeksi jamur

Ini umum terjadi di kuku orang dengan diabetes, infeksi jamur kuku ini terjadi karena adanya peningkatan kadar glukosa yang bisa menyebabkan kerusakan saraf dan pembuluh darah secara bertahap. Dengan suplai darah yang lebih buruk dan kadar glukosa yang lebih tinggi, infeksi jamur lebih mungkin terjadi. Kadar glukosa yang lebih tinggi, artinya juga bakteri di sekitar kaki bisa berkembang jadi infeksi dalam waktu yang lebih cepat.

3. Bantalan kuku bengkak

Sering-sering cek tampilan kuku, karena bisa sering menunjukkan tanda-tanda infeksi. Contohnya, bantalan kuku yang bengkak, merah atau terasa sakit di pangkal kuku atau di kaki. “Jika ternyata Anda rentan mengalami infeksi kuku berulang atau infeksi jamur kuku, pastikan segera periksa kadar gula darah dan mencari penanganan medis yang tepat,” saran dr. Sarah

