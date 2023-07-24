Kenapa Orang Diabetes Tidak Boleh Makan Nasi?

KENAPA orang diabetes tidak boleh makan nasi? Jawabannya akan diulas dalam artikel di bawah ini.

Diabetes atau juga sering disebut dengan penyakit gula merupakan penyakit kronis dan jangka panjang yang perlu diwaspadai. Ciri utama dari diabetes adalah meningkatnya kadar gula darah atau disebut glukosa yang melebihi batas normal.

Diabetes terjadi karena tubuh kita tidak lagi bisa lagi menyerap glukosa ke dalam sel, dan mengkonversinya menjadi energi. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dapat menjadi sangat berbahaya bagi pengidapnya, karena bisa menyebabkan kerusakan organ dan jaringan tubuh, bahkan memicu penyakit lainnya seperti jantung, ginjal, mata dan syaraf.

Nasi putih termasuk ke dalam makanan dengan indeks glikemik tinggi. Karena setelah mengkonsumsi nasi, kadar gula darah bisa melonjak naik. Bahkan, dalam secangkir nasi putih mengandung 44,5 karbohidrat yang dapat memicu penumpukan lemak dalam tubuh. Dan jika tubuh kita tidak bisa mengkonversi glukosa yang dihasilkan dari nasi itu menjadi energi, maka akan menjadi pemicu diabetes.

Apalagi, jika nasi putih itu dikonsumsi dalam keadaan hangat. Kondisi ini dapat meningkatkan indeks glikemik dalam nasi putih yang dikonsumsi, karena karbohidrat nasi dapat berubah menjadi pati resisten dan tidak dapat dicerna tubuh. Jadi, bagi pengidap diabetes yang masih ingin mengonsumsi nasi putih, disarankan untuk mengonsumsi nasi putih yang sudah dingin.

Oleh karena itu, orang prediabetes atau yang mengidap diabetes sebaiknya untuk mengonsumsi nasi hitam, nasi cokelat dan nasi merah yang memiliki indeks glikemik lebih rendah.

