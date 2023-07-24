Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berapa Lama Orang Bisa Bertahan dengan Penyakit Gula?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |18:45 WIB
Berapa Lama Orang Bisa Bertahan dengan Penyakit Gula?
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
BERAPA lama orang bisa bertahan dengan penyakit gula menarik untuk dibahas. Penyakit gula atau yang lebih dikenal dengan diabetes menjadi salah satu penyakit kronis yang banyak diidap oleh masyarakat di seluruh dunia.

Diabetes

Diabetes muncul ketika kadar gula dalam darah atau glukosa berada dalam tingkat berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital. Tak hanya itu saja, diabetes juga bisa meningkatkan risiko komplikasi kesehatan lain yang lebih serius.

Setelah didiagnosa penyakit ini, pertanyaan yang paling sering muncul adalah berapa lama orang bisa bertahan dengan penyakit gula?

Jawaban dari pertanyaan tersebut sebenarnya cukup bervariasi dan kompleks tergantung dari tipe diabetes yang diderita. Dilansir dari laman Diabetes UK, Senin (24/7/2023) harapan hidup bagi pengidap diabetes rata-rata adalah antara 77 tahun untuk laki-laki dan 81 tahun untuk wanita.

