Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Asam Urat Tinggi, Begini 5 Cara Menurunkannya Tanpa Obat!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |04:31 WIB
Asam Urat Tinggi, Begini 5 Cara Menurunkannya Tanpa Obat!
Asam urat (Foto: Health care)
A
A
A

MEMILIKI asam urat memang bikin tubuh tak nyaman, apalagi saat kumat. Jika menurunkan asam urat dengan obat-obatan memang hanya akan meredakan sejenak, bukan membuat penyakit tersebut hilang.

Bila Anda ingin cara lain untuk mengatasi kambuhnya asam urat, sebenarnya ada cara di luar penggunaan obat-obatan. Adapun cara menurunkan asam urat tanpa obat yang dianjurkan oleh dokter antara lain:

 minuman manis

1. Hindari Minuman Manis

Mengonsumsi minuman manis tak melulu hanya dihubungkan dengan diabetes. Minum minuman manis secara berlebihan juga akan meningkatkan risiko asam urat. Selain itu, minuman tersebut juga dapat akan menaikkan berat badan karena menambahkan pemasukan kalori harian.

2. Hindari Makanan Tinggi Purin

Makanan tinggi purin dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh. Jenis makanan tinggi purin yang wajib Anda hindari, yaitu jeroan (hati, otak), daging merah, seafood, melinjo (emping), produk susu, kol, serta kacang-kacangan. Saat kondisi asam urat membaik, pantangan yang satu ini harus dipatuhi seterusnya. Orang yang telanjur punya masalah asam urat wajib membatasi asupan makanan tinggi purin.

Dikutip dari WebMD, makanan yang tinggi purin antara lain ikan sarden, dan kerang-kerangan. Agar asam urat tak naik, sebaiknya memang dihindari konsumsi makanan tersebut.

 BACA JUGA:

3. Banyak Minum Air Putih

Ini mungkin menjadi obat atau cara menurunkan asam urat alami yang paling mudah dilakukan. Purin dikeluarkan dari tubuh melalui urine atau air kencing. Nah, dengan minum air putih yang banyak, ginjal akan memproduksi urine, lalu mengeluarkan purin tersebut saat Anda buang air kecil.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176631//sakit_leher-l4bR_large.jpg
Waspada Asam Urat di Leher, Yuk Kenali Gejalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/483/3156799//asam_urat-EB1R_large.jpg
3 Ciri Asam Urat di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/481/3096580//apakah_rambutan_aman_dikonsumsi_penderita_asam_urat-63nW_large.jpg
Apakah Buah Rambutan Aman Dikonsumsi Penderita Asam Urat? Yuk Temukan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/481/3094738//kangkung-gmOk_large.jpg
Apakah Kangkung Menyebabkan Asam Urat? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/481/3090003//asam_urat-tTl2_large.jpg
5 Cara Menghilangkan Rasa Sakit Akibat Asam Urat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/483/3086005//penyakit_tb_bisa_meningkatkan_kadar_asam_urat-vYnb_large.jpg
Penyakit TB Bisa Meningkatkan Kadar Asam Urat, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement