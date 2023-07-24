6 Wisata Arung Jeram Seru di Malang Raya, Ada yang Ramah Anak Lho!

MALANG Raya di Jawa Timur punya beragam tempat wisata. Selain gunung, pantai, taman, hingga air terjun, Malang juga punya destinasi wisata ekstrem arung jeram atau rafting.

Arung jeram merupakan olahraga air yang disukai para traveler pencinta alam. Aktivitas menyusuri sungai deras berbatuan ini sangat menantang dan menguji adrenaline. Memberikan sensasi seru dan berkesan bagi yang melakukannya.

Berikut 6 rekomendasi wisata arung jeram di Malang.

1. Pujon Rafting

Pujon Rafting terletak di Lebaksari, Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sungai dengan batu-batu hitam besar dan aliran deras sangat cocok buat arung jeram.

Sumber air tersebut mengumpul di Sungai Konto. Sedangkan hilirnya berada di Bendungan Selorejo Ngantang. Selama mengarungi sumber air tersebut, rafter akan disajikan hamparan persawahan dan sejuknya udara pedesaan.

2. Batu Rafting

Batu Rafting berada di Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Malang Raya atau sekitar 7 menit dari Alun-Alun Batu. Penggemar rafting suka kawasan ini karena aliran sungainya deras.

Batu Rafting punya jarak tempuh rafting sejauh 12 kilometer menyusuri aliran Sungai Brantas, dengan durasi pengarungan kurang lebih 2 sampai 3 jam.