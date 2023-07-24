Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Melihat Penguin di Dunia, Yuk Jelajahi Bagian Selatan Bumi!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |06:00 WIB
10 Tempat Melihat Penguin di Dunia, Yuk Jelajahi Bagian Selatan Bumi!
Turis memotret penguin di Snow Hills Island, Antartika. (Foto: Wildfoot Travel)
PENGUIN merupakan hewan akuatik jenis burung tapi tidak bisa terbang. Tingkah penguin yang lucu dan menggemaskan membuat banyak orang penasaran ingin melihatnya langsung.

Tapi, penguin hanya hidup di bagian kutub selatan bumi atau kawasan Antartika. Meski identik dengan salju, penguin tak ada di bagian kutub utara. Jadi tentu butuh perjuangan untuk melihatnya langsung.

Di dunia, setidaknya ada 10 tempat destinasi melihat penguin. Kalau Anda punya kesempatan menjelajahi berbagai negara, kunjungilah lokasi-lokasi hunian penguin berikut.

1. Galapagos Islands, Ekuador

Galapagos Island di Ekuador terkenal sebagai tempat melihat penguin secara langsung. Penguin di sana, ukurannya disebut-sebut terkecil kedua di dunia. Beratnya saja hanya sekitar lima pon dan tingginya di bawah setengah meter.

Selain melihat penguin, Galapagos Island juga menjadi tempat yang cocok untuk snorkeling di sekitar pulau Bartolome.

2. Humboldt Penguin National Reserve, Chili

Rasakan sensasi berinteraksi lebih dekat dengan penguin humboldt di Humboldt Penguin National Reserve, Chili. Sebenarnya pulau ini termasuk cagar alam burung dan penguin.

Jika ingin mengunjungi tempat melihat penguin satu ini, Anda perlu berangkat dari Santiago menuju Punta de Choros. Perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 6 jam lamanya.

3. Tierra del Fuego, Argentina

Tempat melihat penguin bernama Tierra del Fuego letaknya ada di Argentina. Perjalanan menuju lokasi ini menggunakan kapal pesiar memungkinkan Anda berjumpa tiga spesies Penguin.

Pertama ada Penguin Magellanic, selanjutnya penguin langka bernama Gentoo, dan ada juga penguin raja yang terdapat warna kuning di dada.

4. Ballestas Islands, Peru

Selanjutnya, tempat terbaik untuk melihat penguin di dunia secara langsung ada Ballestas Islands, Peru. Apabila ingin menjangkau Pulau Ballestas, Anda perlu melakukan perjalanan dengan perahu dari Paracas.

Nantinya, Anda bakal berjumpa penguin humboldt yang menggemaskan sekaligus terancam punah.

      
