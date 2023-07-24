5 Pantai Indah di Lampung yang Menawarkan Nuansa Berbeda, Bikin Hati Adem

WISATA di Lampung memang tidak pernah ada habisnya untuk ditelusuri. Keindahan yang ditawarkan di wilayah Kepulauan Sumatera ini, cocok bagi Anda yang ingin mencari nuansa lain.

Terlebih lagi, Lampung juga memiliki deretan pantai yang tersebar di sejumlah area. Bahkan beberapa di antaranya ada yang menyatu dengan pulau-pulau kecil. Lalu di mana saja? Berikut 5 di antaranya seperti dihimpun dari berbagai sumber;

1. Pantai Klara

Pantai Klara terletak di Pesawaran, Lampung. Nama Klara merupakan singkatan dari kelapa rapat. Hal ini karena banyak pohon kelapa yang berderet, sehingga menjadikan pantai tersebut indah dan rimbun. Lokasinya tidak jauh dari Kota Bandar Lampung.

Dalam waktu sejam dari pusat kota dengan menempuh jarak sekitar 27 kilometer, pengunjung sudah bisa menikmati pantai ini. Pantai Klara terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pantai Klara 1 dan Pantai Klara 2.

2. Pantai Sari Ringgung

Pantai Sari Ringgung juga terletak di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dari Kota Bandar Lampung membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit perjalanan.

Pantai ini sudah mempunyai fasilitas yang memadai seperti sewa tenda kemah, tempat makan, penginapan, hingga taman bermain anak.

Selain itu, ada banyak pula wahana yang dapat dimainkan, mulai dari banana boat hingga speedboat. Di Pantai Sari Ringgung terdapat masjid terapung serta pasir timbul.

3. Pantai Pulau Pahawang

Pulau Pahawang terkenal dengan keindahan pantai serta biota bawah laut. Pulau Pahawang berada di Kecamatan Punduh Pisasa, Kabupaten Pesawaran.

Jarak menuju ke tempat wisata ini tidak terlalu jauh dari Kota Bandar Lampung. Jika lancar hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam.

Di Pantai Pulau Pahawang, wisatawan dapat melihat keindahan wisata bak Maldives yang memesona. Di pantai ini juga banyak penginapan di tepi pantai dengan suasana yang tak kalah indah.