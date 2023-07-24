6 Rekomendasi Tempat Wisata di Jogja Bernuansa Bali, Serasa Lagi di Pulau Dewata

6 REKOMENDASI tempat wisata di Jogja seperti di Bali ini wajib Anda kunjungi. Sudah menjadi rahasia umum jika Bali menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Namun, untuk menikmati suasana wisata seperti di Bali kini Anda tak perlu pergi jauh-jauh. Pasalnya, di Jogja ada sejumlah tempat wisata yang nuansanya mirip seperti di Pulau Dewata.

Berikut Okezone rangkumkan 6 rekomendasi tempat wisata di Jogja dengan suasana seperti Bali;

1. Pantai Ngobaran

Jika Bali memiliki Tanah Lot, di Jogja terdapat Pantai Ngobaran. Kedua tempat wisata ini memiliki nuansa yang cukup mirip, yakni suasana adat yang kental, deburan ombak yang menghantam karang, serta adanya pura.

Lokasi Pantai Ngobaran ada di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pantai Ngobaran (Foto: IG/@affifah29)

2. Pantai Pok Tunggal

Selanjutnya ada Pantai Pok Tunggal yang berlokasi di daerah Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Banyak yang menganggap jika pantai ini mirip seperti Pantai Kuta di Bali.

Pantai Pok Tunggal sendiri memiliki pasir putih yang bersih, dua bukit yang membentang, serta pemandangan sunset yang eksotis. Tak heran jika pantai ini kerap dipadati pengunjung.

3. Pura Vaikuntha Vyomantara

Di daerah Karang Janbe, Banguntapan, Bantul, terdapat sebuah pura yang mirip dengan Pura Taman Ayun di Bali. Pura tersebut bernama Vaikuntha Vyomantara yang digunakan umat Hindu untuk beribadah.

(Foto: Instagram/@odysseusvoyager)

4. Queen of the South Resort

Bagi Anda yang bingung mencari penginapan di Yogyakarta yang dekat dengan pantai, Queen of the South Resort bisa menjadi pilihan yang tepat.

Selain digadang-gadang sebagai hotel terbaik di pantai selatan, Queen of the South Resort juga memiliki julukan Jogja-Bali karena nuansanya yang sangat kental.

Terletak sekitar 2,5 kilometer dari pantai Parangtritis, hotel ini menyuguhkan pemandangan sunset dan sunrise yang indah. Tak hanya itu, hotel ini juga menawarkan kolam renang yang langsung menghadap ke Samudera Hindia.