10 Tempat Wisata Populer di Subang 2023, Ada Bangunan Kastil Warna-warni bak Negeri Dongeng

SAAT memutuskan pergi pelesiran ke Jawa Barat, fokus Anda mungkin langsung tertuju pada kota Bandung.

Padahal, Jawa Barat dikelilingi daerah indah lainnya dengan segudang tempat wisata yang begitu lengkap, dan cocok di segala usia.

Mulai dari wisata alam dengan indah aktivitas outdoor memacu adrenalin, Anda bisa temukan di daerah lain di kawasan Jawa Barat, salah satunya Subang.

Tak perlu khawatir, Subang bukan hanya Ciater kok! Anda bisa menemukan tempat wisata lainnya yang juga wajib dikunjungi. Berikut Okezone rangkumkan 10 di antaranya;

1. Arung Jeram Sungai Cipunagara

Rasanya tak lengkap jika tak mencoba wahana memacu adrenalin ketika berkunjung ke suatu daerah. Subang memiliki area arung jeram yang berada di sungai Cipunagara.

Arung Jeram Sungai Cipunagara (Foto: IG/@rafting.subang)

Anda bisa merasakan atmosfer arung jeram yang memacu adrenalin ditambah pemandangan alam sekitar sungai yang begitu indah.

2. Curug Agung

Curug Agung atau yang biasa disebut dengan Curug Batu Kapur ini menawarkan pengalaman berbeda dengan menyuguhkan pemandangan air terjun dan bukit batu kapur yang mengelilinginya.

Keindahan curug dengan batu kapur ini wajib dikunjungi terlebih suasana alam yang masih alami serta udara yang sejuk menjadikan Anda tentunya betah berlama-lama berada di sana.

3. Kebun Teh Ciater

Daerah dataran tinggi seperti Subang tentu dikelilingi dengan pemandangan hamparan kebun teh hijau dengan udara yang sejuk. Anda bisa berkeliling menyusuri jalan setapak di tengah kebun teh hanya dengan merogoh kocek Rp5.000 saja.

Kebun Teh Ciater (Foto: IG/@depianadv)

4. Pantai Kelapa Patimban

Subang juga punya pantai lho. Sesuai namanya, pantai ini menjadi satu-satunya pantai di Subang yang ditumbuhi banyak pohon kelapa. Seperti pantai pada umumnya, Anda bisa bersantai sejenak dengan bermain pasir atau menikmati pemandangan indah saat sunset. Tenang saja, masuk ke pantai ini gratis kok!

5. Pantai Cirewang

Tak jauh dari Pantai Patimban, Anda bisa bergeser sedikit untuk menikmati pantai eksotis bernama Pantai Cirewang.

Pantai Cirewang menjadi salah satu tempat wisata di Subang yang tidak terlalu memiliki ombak yang cukup tinggi sehingga saat bermain di tepi pantai Anda tak perlu khawatir tersapu ombak.