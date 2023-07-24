Sandiaga Dukung Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara yang Akan Tempuh 1.050 Km Nonstop

Menparekraf Sandiaga Uno saat menerima tim Dayung Jelajah Nusantara di Kemenparekraf, Jakarta. (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi tim Dayung Jelajah Nusantara (DJN) yang ikut ekspedisi kayak mengitari laut Pulau Flores tanpa henti atau nonstop pada Agustus hingga September 2023. Ini bagian dari wisata minat khusus.

DJN yang terdiri dari enam pendayung dari Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung (Wanadri) dan berkolaborasi dengan Komunitas Budaya Rumah Nusantara akan mendayung sejauh 1.050 kilometer dalam 55 hari nonstop.

“Saya sangat mengapresiasi dan Wanadri sekali lagi menorehkan prestasi untuk negeri. 55 hari non-stop setiap hari 30 kilometer, pasti banyak tantangannya,” ujar Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Sandiaga mengajak masyarakat Flores untuk menyambut kedatangan tim DJN peserta ekspedisi ‘Flores Sea Kayak Expedition’. Masyarakat juga diajak menciptakan konten-konten kreatif untuk mempromosikan Flores sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas.

Sandiaga juga meminta Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mensinergikan aktivitas Jelajah Dayung Nusantara dengan kegiatan-kegiatan di titik-titik mereka menginap selama 55 hari.

Dayung kayak laut termasuk dalam wisata minat khusus yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, terlebih Indonesia sebagai negara bahari dengan keindahan laut luar biasa.