Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Dukung Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara yang Akan Tempuh 1.050 Km Nonstop

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |21:47 WIB
Sandiaga Dukung Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara yang Akan Tempuh 1.050 Km Nonstop
Menparekraf Sandiaga Uno saat menerima tim Dayung Jelajah Nusantara di Kemenparekraf, Jakarta. (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi tim Dayung Jelajah Nusantara (DJN) yang ikut ekspedisi kayak mengitari laut Pulau Flores tanpa henti atau nonstop pada Agustus hingga September 2023. Ini bagian dari wisata minat khusus.

DJN yang terdiri dari enam pendayung dari Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung (Wanadri) dan berkolaborasi dengan Komunitas Budaya Rumah Nusantara akan mendayung sejauh 1.050 kilometer dalam 55 hari nonstop.

 BACA JUGA:

“Saya sangat mengapresiasi dan Wanadri sekali lagi menorehkan prestasi untuk negeri. 55 hari non-stop setiap hari 30 kilometer, pasti banyak tantangannya,” ujar Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

 

Sandiaga mengajak masyarakat Flores untuk menyambut kedatangan tim DJN peserta ekspedisi ‘Flores Sea Kayak Expedition’. Masyarakat juga diajak menciptakan konten-konten kreatif untuk mempromosikan Flores sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas.

 BACA JUGA:

Sandiaga juga meminta Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mensinergikan aktivitas Jelajah Dayung Nusantara dengan kegiatan-kegiatan di titik-titik mereka menginap selama 55 hari.

Dayung kayak laut termasuk dalam wisata minat khusus yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, terlebih Indonesia sebagai negara bahari dengan keindahan laut luar biasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement