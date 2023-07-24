Pantai Kelingking Bali Bakal Punya Lift Kaca 182 Meter, Sandiaga Tekankan Aspek Keselamatan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar pemprov Bali menjaga aspek keamanan dan keselamatan dari lift kaca atau glass viewing platform yang sedang dibangun di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung.

Menurutnya, lift kaca sedang dibangun di tebing setinggi 182 meter dengan target panjang 64 meter dan lebar 7 meter tersebut menjadi inovasi pariwisata di Indonesia.

Lift kaca setinggi 182 meter itu akan jadi spot wisata baru nantinya karena sekitarnya memiliki pemandangan indah menghadap laut. Lift kaca itu diyakini bisa menarik banyak lagi wisatawan datang ke Bali.

"Tentunya harus kita lakukan dan pastikan bahwa sesuai dengan standar keselamatan. Serta bentuk atau estetikanya tidak mengganggu keindahan," ujarnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Lift kaca di Pantai Kelingking Bali diklaim sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia.

Sandiaga menambahkan desain lift kaca yang dibangun di tebing Pantai Kelingking akan memasukkan unsur kearifan lokal agar wisatawan yang menaikinya nanti mendapatkan pengalaman berbeda dan menarik.

"Tapi tentunya aspek keselamatannya juga diutamakan. Kemudian harus ada aspek keberlanjutannya juga," terang Sandiaga.