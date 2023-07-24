Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kapal Pinisi Kenzo Segera Beroperasi di Danau Toba, Sandiaga Beberkan Keunggulannya

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:34 WIB
Kapal Pinisi Kenzo Segera Beroperasi di Danau Toba, Sandiaga Beberkan Keunggulannya
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik kehadiran kapal pinisi Kenzo di Danau Toba, Sumatera Utara. Kapal wisata yang mulai beroperasi pada Agustus 2023 akan jadi daya tarik baru bagi wisatawan.

"Tentunya kami menyambut secara positif, karena ini pertama kali ada di Danau Toba dan ini menjadi tambahan fasilitas akomodasi," katanya kepada MNC Portal usai Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Sandiaga bilang, apalagi bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi live on board atau tinggal di kapal seperti di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menghabiskan masa liburannya.

"Seperti yang sudah kita temui di Labuan Bajo yang jumlahnya sudah ratusan, juga di Bali dan beberapa destinasi lainnya," ujarnya.

Hadirnya kapal pinisi sebagai mobilitas wisata di Danau Toba diharapkan dapat memberi rasa aman dan kenyamanan wisatawan saat mengelilingi danau.

 

Selain itu, kata Sandi, hadirnya kapal ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu wilayah yang memiliki destinasi wisata di atas air.

Tetap Menjaga Aspek Keselamatan

 

Sandiaga mengungkapkan, kapal pinisi satu ini berbeda dengan kawasan lainnya, karena letaknya berada di dataran tinggi. Hal inilah yang akan menjadi perhatian khusus, mengingat dari aspek keselamatan yakni CHSE yaitu Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

"Tapi sekali lagi, kita harus bekerja sama dengan seluruh lintas dan dinas terkait agar aspek keselamatan dijaga. CHSE-nya sedang dipastikan, sebelum agustus mereka beroperasi. CHSE-nya harus bersertifikasi," terangnya.

Perbedaan dengan Kapal Pinisi Lainnya

Sandiaga mengakui, bahwa keberadaan kapal pinisi di Danau Toba ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Maka ia mengimbau ada teknologi khusus sehingga mengimbanginya, mengingat letaknya ada di dataran tinggi atau pegunungan yang mana dar kondisi cuacanya akan berbeda.

Halaman: 1 2
1 2
      
