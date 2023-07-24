5 Fakta Unik dan Mengejutkan Suku Hunza yang Terkenal dengan Kecantikan Wanitanya

Wanita dari suku Hunza di Pakistan terkenal akan kecantikannya. (Youtube Baagi Boy)

SUKU Hunza yang tinggal di lembah Hunza, Karimabad, Pakistan terkenal dengan kecantikan wanitanya. Selain itu, masyarakat Hunza juga punya sederet keunikan. Apa saja?

Lembah Hunza tempat mereka tinggal diapit tiga gunung besar; Himalaya, Karakoram, dan Pamir. Etnis Hunza hidup dengan nilai-nilai tradisional. Wanitanya terkenal cantik alami dan subur. Mereka juga banyak yang panjang umur.

Berikut sederet fakta unik suku Hunza dirangkum dari beberapa sumber :

1. Wanita Bisa Melahirkan di Usia 60-an

Mungkin terdengar agak membingungkan, tapi kenyataannya, pada usia lanjut sekalipun, wanita di Suku Hunza bisa tetap mengandung dan memiliki anak. Mereka bukan cuman cantik serta awet muda, namun juga mampu melahirkan buah hati di usia 65 tahun.

2. Bisa Hidup Sampai 160 Tahun

Fakta unik dari suku Hunza selanjutnya, masyarakat di dalamnya punya angka hidup yang sangat tinggi. Rata-rata dari mereka bisa hidup sampai 120 tahun.

Bahkan, mengutip dari Orissa Post, masyarakat Suku Hunza ada yang hidup hingga usia 160 tahun! Hal ini bukan hal aneh karena Suku Hunza menganut pola hidup sehat. Pantas saja jika mereka juga masih terlihat awet muda dan cantik selama di tahun-tahun terakhir kehidupan.

3. Makan 2 Kali Sehari

Salah satu rahasia orang Hunza bisa berumur panjang karena pola makan mereka yang terjaga dengan baik. Fakta uniknya, mereka hanya makan dua kali sehari yakni sarapan pagi dan makan malam setelah matahari terbenam.