HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Dilarang Pakai Baju Hijau dan Merah di Pantai Watu Ulo Jember?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |04:00 WIB
Kenapa Dilarang Pakai Baju Hijau dan Merah di Pantai Watu Ulo Jember?
Pantai Watu Ulo di Sumberejo, Jember, Jawa Timur. (Foto: Instagram @sherlie_citra)
A
A
A

PANTAI Watu Ulo di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu salah satu objek wisata terpopuler di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bukan saja menyajikan keindahan alamnya, tapi pantai ini juga menyimpan mitos dan cerita mistis.

Ada hal yang dipercaya warga sekitar bahwa tentang larangan mengenakan baju hijau dan merah di Pantai Watu Ulo. Larangan tersebut dipercaya secara turun temurun dan berkaitan dengan cerita legenda Nyi Roro Kidul.

Pantai ini disebut dengan Watu Ulo karena terdapat sebuah batu panjang berbentuk seperti ular yang menjorok dari pantai hingga laut.

 BACA JUGA:

Disebutkan bahwa legenda Watu Ulo bermula dari potongan tubuh ular raksasa yang dibelah oleh Raden Mursodo. Saking besarnya, tiga bagian ular raksasa ini terpencar dan yang berada di Pantai Watu Ulo merupakan bagian badannya.

Dalam versi lain, Watu Ulo ini merupakan perwujudan dari seekor naga yang sedang bersemedi. Kisah Watu Ulo ini bahkan termaktub dalam buku Mitos dalam Tradisi Lisan Indonesia, karya Dr. Sukatman M.Pd.

 

Sebagaimana mitos pantai di wilayah selatan Jawa pada umumnya, wisatawan di Pantai Watu Ulo juga tidak diperkenankan untuk mengenakan pakaian berwarna hijau dan merah.

 BACA JUGA:

Larangan ini sejatinya tidak terlepas dari banyaknya kecelakaan yang terjadi di pantai tersebut dan dikaitkan dengan legenda Nyi Roro Kidul.

Dalam mitos tersebut Nyi Roro Kidul dikenal sangat menyukai warna hijau. Saat seseorang memakai warna hijau di pantai, dirinya akan ditelan ombak untuk dibawa ke Kerajaan Pantai Selatan agar dijadikan prajurit atau pembantu.

Halaman:
1 2
      
