Simak Perbedaan Rafting dan Tubing yang Wajib Traveler Tahu

Rafting di Bangkayang, Kalimantan Barat. (Foto: ANTARA)

RAFTING dan tubing merupakan olahraga air yang menantang, sangat disukai oleh kalangan traveler pecinta alam. Kedua kegiatan sama-sama menyusuri sungai deras, memberikan sensasi menyenangkan.

Meskipun kedua kegiatan ini terlihat serupa karena bermain dalam pergerakan di atas air, namun terdapat perbedaan signifikan antara rafting dan tubing. Mari kita bahas perbedaan kunci di antara keduanya

Jenis Perahu yang digunakan

Rafting

Dalam rafting, peserta menggunakan perahu karet yang biasanya cukup besar dan dirancang untuk menampung sekelompok orang. Perahu karet ini disebut "raft" dan dapat menampung 4 hingga 12 orang atau lebih tergantung pada ukurannya.

Rafting

Tubing

Sementara itu, tubing melibatkan penggunaan tabung karet yang lebih kecil dan biasanya hanya menampung satu orang.

Tabung karet ini dirancang khusus untuk menyediakan kenyamanan dan stabilitas saat berada di atas air.

Jumlah Peserta

Rafting

Ukuran perahu karet yang besar, rafting biasanya dilakukan dalam kelompok yang lebih besar, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja.

Ini memungkinkan partisipasi dari beberapa orang sekaligus, menciptakan pengalaman sosial dan interaksi yang menyenangkan.

Tubing

Tubing lebih sering menjadi aktivitas individu atau kelompok kecil karena setiap orang menggunakan tabung karet masing-masing. Ini membuat tubing menjadi pilihan yang lebih cocok untuk orang-orang yang ingin menikmati kegiatan santai dan pribadi.