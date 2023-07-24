Inilah 3 Orang yang Tak Perlu Repot Urus Paspor ke Luar Negeri, Kok Bisa?

SEBANYAK 3 orang ini ternyata tidak perlu repot pakai paspor ke luar negeri. Keistimewaan ini dikarenakan kekuasaan dan jabatan mereka dalam memimpin negara.

Tentunya kebijakan ini hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja. Sebagian besar masyarakat dari berbagai negara tetap harus memiliki paspor ketiga bepergian ke luar negeri. Mereka tidak memiliki hak khusus seperti tiga orang ini.

Melansir laman News18, 3 orang ini ternyata tidak perlu repot pakai paspor keluar negeri adalah Raja Inggris Charles III dan Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako. Keistimewaan ini juga berlaku bagi pendahulu sebelum mereka.

Sebelum Raja Inggris Charles III mendapat keistimewaan ini, Ratu Elizabeth II sudah mendapatkan hak tersebut.

Ratu Elizabeth II adalah pemimpin Inggris sebelum Raja Inggris Charles III. Setelah wafatnya, hal istimewa ini turun kepada Raja Inggris Charles III.

Namun, hal istimewa ini tidak turun kepada anggota keluarga kerajaan lainnya. Anggota keluarga kerajaan tetap harus memiliki paspor ketiga bepergian ke luar negeri.

Hal ini karena paspor perjalanan dikeluarkan atas nama Raja Inggris. Sehingga Raja Inggris Charles III tidak lagi memerlukan paspor atas nama dirinya sendiri. Alih-alih paspor, Raja Inggris memiliki dokumen yang dikeluarkan atas nama mereka.