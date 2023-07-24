Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah 3 Orang yang Tak Perlu Repot Urus Paspor ke Luar Negeri, Kok Bisa?

Cita Zenitha , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |16:03 WIB
Inilah 3 Orang yang Tak Perlu Repot Urus Paspor ke Luar Negeri, Kok Bisa?
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

SEBANYAK 3 orang ini ternyata tidak perlu repot pakai paspor ke luar negeri. Keistimewaan ini dikarenakan kekuasaan dan jabatan mereka dalam memimpin negara.

Tentunya kebijakan ini hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja. Sebagian besar masyarakat dari berbagai negara tetap harus memiliki paspor ketiga bepergian ke luar negeri. Mereka tidak memiliki hak khusus seperti tiga orang ini.

Melansir laman News18, 3 orang ini ternyata tidak perlu repot pakai paspor keluar negeri adalah Raja Inggris Charles III dan Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako. Keistimewaan ini juga berlaku bagi pendahulu sebelum mereka.

Infografis Paspor Singapura

Sebelum Raja Inggris Charles III mendapat keistimewaan ini, Ratu Elizabeth II sudah mendapatkan hak tersebut.

Ratu Elizabeth II adalah pemimpin Inggris sebelum Raja Inggris Charles III. Setelah wafatnya, hal istimewa ini turun kepada Raja Inggris Charles III.

Namun, hal istimewa ini tidak turun kepada anggota keluarga kerajaan lainnya. Anggota keluarga kerajaan tetap harus memiliki paspor ketiga bepergian ke luar negeri.

Hal ini karena paspor perjalanan dikeluarkan atas nama Raja Inggris. Sehingga Raja Inggris Charles III tidak lagi memerlukan paspor atas nama dirinya sendiri. Alih-alih paspor, Raja Inggris memiliki dokumen yang dikeluarkan atas nama mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement