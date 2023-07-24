Tak Hanya Berwisata, Jakarta Water Bus Bisa Jadi Venue Ultah hingga Intimate Wedding Lho!

JAKARTA Water Bus yang mengusung konsep perahu berbentuk bus tidak hanya menawarkan sensasi naik bus di atas air.

Kapal berkapasitas 35 orang penumpang ini juga bisa menjadi transportasi wisata air sekaligus venue untuk beragam kegiatan pribadi lho!

Ya, mulai acara pesta ulang tahun, reuni, arisan, bahkan intimate wedding! Konsep unik ini ditawarkan oleh Jakarta Water Bus untuk memungkinkan penumpang bisa merasakan keseruan merayakan berbagai macam kegiatan di atas kapal berbentuk bus tersebut.

“Jadi memang bisa juga ya kalau yang mau sewa untuk dijadikan venue kumpul-kumpul keluarga, ulang tahun anak, arisan, atau acara pernikahan yang intimate gitu juga bisa,” kata Cruise Operator Jakarta Water Bus, Febi Hendina kepada MNC Portal, belum lama ini.

(Foto: Wiwie Heriyani/MPI)

Tidak ada kriteria khusus bagi para penumpang Jakarta Water Bus, namun Febi mengingatkan agar satu kapal bus hanya bisa diisi oleh 35 penumpang saja, tidak lebih.

Bagi yang ingin menambah penumpang atau tamu acara lebih dari jumlah tersebut, mereka cukup kembali menyewa satu armada Jakarta Water Bus.

“Saat ini kita memang masih menyediakan satu Jakarta Water Bus saja. Tapi kalau memang ada yang berminat mengadakan kegiatan pribadi tersebut, kami bisa menyiapkan tambahan armada,” tuturnya.