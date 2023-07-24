Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Hanya Berwisata, Jakarta Water Bus Bisa Jadi Venue Ultah hingga Intimate Wedding Lho!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:02 WIB
Tak Hanya Berwisata, Jakarta Water Bus Bisa Jadi Venue Ultah hingga Intimate Wedding Lho!
Jakarta Water Bus (Foto: Instagram/@jakartawaterbus)
A
A
A

JAKARTA Water Bus yang mengusung konsep perahu berbentuk bus tidak hanya menawarkan sensasi naik bus di atas air.

Kapal berkapasitas 35 orang penumpang ini juga bisa menjadi transportasi wisata air sekaligus venue untuk beragam kegiatan pribadi lho!

Ya, mulai acara pesta ulang tahun, reuni, arisan, bahkan intimate wedding! Konsep unik ini ditawarkan oleh Jakarta Water Bus untuk memungkinkan penumpang bisa merasakan keseruan merayakan berbagai macam kegiatan di atas kapal berbentuk bus tersebut.

“Jadi memang bisa juga ya kalau yang mau sewa untuk dijadikan venue kumpul-kumpul keluarga, ulang tahun anak, arisan, atau acara pernikahan yang intimate gitu juga bisa,” kata Cruise Operator Jakarta Water Bus, Febi Hendina kepada MNC Portal, belum lama ini.

Jakarta Water Bus

(Foto: Wiwie Heriyani/MPI)

Tidak ada kriteria khusus bagi para penumpang Jakarta Water Bus, namun Febi mengingatkan agar satu kapal bus hanya bisa diisi oleh 35 penumpang saja, tidak lebih.

Bagi yang ingin menambah penumpang atau tamu acara lebih dari jumlah tersebut, mereka cukup kembali menyewa satu armada Jakarta Water Bus.

“Saat ini kita memang masih menyediakan satu Jakarta Water Bus saja. Tapi kalau memang ada yang berminat mengadakan kegiatan pribadi tersebut, kami bisa menyiapkan tambahan armada,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/408/3013415/tak-perlu-ke-timur-indonesia-healing-sambil-main-kayak-bisa-kok-di-jakarta-KwpDB2aRwl.JPG
Tak Perlu ke Timur Indonesia, Healing Sambil Main Kayak Bisa Kok di Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/408/3006383/wisata-air-tejaherang-subang-wisata-gratis-di-subang-cocok-buat-self-healing-MAXwRiTlaa.JPG
Wisata Air Tejaherang Subang, Wisata Gratis di Subang Cocok buat Self Healing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/406/2995249/5-fakta-umbul-pelem-waterpark-yang-viral-gegara-kades-bagi-bagi-thr-rp400-ribu-0OoFSwExQt.JPG
5 Fakta Umbul Pelem Waterpark yang Viral Gegara Kades Bagi-Bagi THR Rp400 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/406/2994901/cocok-buat-relaksasi-air-panas-gunung-galunggung-dipercaya-ampuh-sembuhkan-penyakit-kulit-av4muV7VI4.JPG
Cocok buat Relaksasi, Air Panas Gunung Galunggung Dipercaya Ampuh Sembuhkan Penyakit Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/408/2994378/bangga-dancing-fountain-tirta-cerita-tmii-masuk-daftar-5-air-mancur-terbaik-dunia-6YX7G3d5tB.jpg
Bangga! Dancing Fountain Tirta Cerita TMII Masuk Daftar 5 Air Mancur Terbaik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/408/2976443/8-akuarium-terindah-di-dunia-pemandangannya-keren-bikin-pikiran-fresh-isbU9YUZ3f.JPG
8 Akuarium Terindah di Dunia, Pemandangannya Keren Bikin Pikiran Fresh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement